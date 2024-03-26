Травматолог Рязанцев: боль после хруста в области позвоночника говорит о четырех патологиях

«Хруст в области позвоночника может быть вызван многими причинами. Среди них – слабость мышечного корсета, и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», – объяснил Михаил Рязанцев « Газете.Ru ».

«Щелчки и ощущение трения в позвоночнике могут быть следствием механического соприкосновения поверхностей суставов, лечить их не нужно», - заявил Рязанцев.

Травматолог Рязанцев констатировал, что звуки хруста или щелчков в спине могут появляться по разным причинам. Они не всегда указывают на какую-то опасность для здоровья, но если после них возникает болевой синдром, это может оказаться сигналом о полученных повреждениях. Боль после хруста в области позвоночника говорит о четырех патологиях, отметил специалист.В тревожных случаях помимо боли после хруста в спине могут также возникать отеки, скованность, малоподвижность, лишающие человека способности нормально передвигаться и снижающие качество жизни. При появлении таких симптомов нужно обязательно обращаться к медикам.Если боль и физический дискомфорт отсутствуют, возникновение в спине хруста или щелчков не должно пугать, подчеркнул травматолог. Такие звуки могут возникать из-за изменения положения суставов во время движений, их трения или соскальзывания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется фибромиалгия , на ее особенности обратил внимание врач Александр Мясников.

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