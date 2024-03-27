Онколог Исакова: непереносимость глютена может довести до герпетиформного дерматита

«В ответ на употребление продуктов, содержащих глютен, в организме происходит ряд иммунных реакций, что приводит к разрушению ворсинок тонкого кишечника и нарушает процесс всасывания питательных веществ», - рассказала Суна Исакова.

Глютен – это белок злаковых культур. Его непереносимость и связанное с ней заболевание целиакция становятся все более распространенными явлениями в современном обществе. Онколог Исакова предупредила в разговоре с « Газетой.Ru », что имеющаяся у человека непереносимость глютена может довести до появления герпетиформного дерматита.По словам врача, при герпетиформном дерматите на коже возникает пузырьковая сыпь, очень напоминающая высыпания при герпесе, но не имеющая отношения к герпесвирусной инфекции. Подобный дерматит может выглядеть пугающе, занимая большие участки кожи по всему телу (обычно возникающие симметрично) и сохраняясь длительное время. Толчком к его появлению становится не вирус герпеса, а аутоиммунные реакции на глютен.Медик отметила, что выявить непереносимость глютена или целиакию самостоятельно бывает сложно – многие люди годами живут с недиагностированным нарушением. Такая непереносимость может иметь как менее, так и более выраженную, острую форму. Ее симптомы часто принимаются за рутинное переутомление, аллергию или проблемы с пищеварением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких видах может проявляться непереносимость глютена.

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