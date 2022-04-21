Какие симптомы указывают на непереносимость глютена: объясняет эксперт
Непереносимость глютена означает проблемы с перевариванием злаковых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень.
О том, какими симптомами проявляется непереносимость глютена, рассказала Анжела Тарасенко.
«Непереносимость глютена – целиакия – возникает вследствие употребления трех видов злаков: пшеницы, ржи и ячменя», - отметила эксперт.
Тарасенко заметила, что симптоматика непереносимости глютена является весьма обширной, но можно выделить три симптома, считающиеся «классическими».
- Истощение.
- Проблемы со стулом.
- Астения.
«У взрослых людей – бесплодие, анемия, остеопороз. У детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния».
Тарасенко добавила, что данная проблема может длительное время оставаться недиагностированной. В результате непереносимость принимает форму вялотекущего состояния, длящееся годами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие повседневные привычки могут разрушать здоровье кишечника.
Анжела Тарасенко
Здоровье
диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук
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