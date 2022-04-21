Какие симптомы указывают на непереносимость глютена: объясняет эксперт

«Непереносимость глютена – целиакия – возникает вследствие употребления трех видов злаков: пшеницы, ржи и ячменя», - отметила эксперт.

Истощение.

Проблемы со стулом.

Астения.

«У взрослых людей – бесплодие, анемия, остеопороз. У детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния».