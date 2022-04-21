Какие симптомы указывают на непереносимость глютена: объясняет эксперт

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усталость

Непереносимость глютена означает проблемы с перевариванием злаковых культур, включая пшеницу, рожь, ячмень.

О том, какими симптомами проявляется непереносимость глютена, рассказала Анжела Тарасенко.

«Непереносимость глютена – целиакия – возникает вследствие употребления трех видов злаков: пшеницы, ржи и ячменя», - отметила эксперт.

Тарасенко заметила, что симптоматика непереносимости глютена является весьма обширной, но можно выделить три симптома, считающиеся «классическими».
  • Истощение.
  • Проблемы со стулом.
  • Астения.
Также специалист перечислила «неклассические симптомы», указывающие на непереносимость глютена.

«У взрослых людей – бесплодие, анемия, остеопороз. У детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния».

Тарасенко добавила, что данная проблема может длительное время оставаться недиагностированной. В результате непереносимость принимает форму вялотекущего состояния, длящееся годами.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие повседневные привычки могут разрушать здоровье кишечника.
Анжела Тарасенко
Анжела Тарасенко
Здоровье
диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук
Теги : Непереносимость глютена, признаки нарушений, Анжела Тарасенко