Врач Демьяновская: болезнь Лайма из-за укуса клеща можно перепутать с простудой

«Симптомы болезни Лайма на начальных этапах могут напомнить простуду. У заболевшего могут появиться утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. Может повышаться температура», - перечислила специалист.

«Если отнести клеща в лабораторию нет возможности, следует внимательно следить за симптомами в течение ближайших нескольких недель. При подозрении на инфекционное заболевание нужно как можно скорее обратиться к врачу», - поделилась советом Демьяновская.

Весеннее тепло еще не вошло в свою силу, но сообщения об укушенных клещами людях уже появились. Врач Демьяновская отметила в комментарии « Лайфу », что опасным последствием укуса клеща может оказаться развитие болезни Лайма или боррелиоза – патологии, способной довести человека до инвалидности и даже смерти.Демьяновская подчеркнула: если боррелиоз не диагностировать вовремя и не начать лечение, это чревато развитием необратимых осложнений в виде поражения суставов, сердечной мышцы и нервной системы.По словам врача, болезнь Лайма, возникшую из-за укуса клеща, можно перепутать с простудой.При боррелиозе помимо недомогания, напоминающего простудную инфекцию, на теле появляется красное пятно (место укуса). Такое пятно известно как эритема – это кольцевидное покраснение кожи, более бледное в середине, чем по краям.Врач посоветовала быть очень внимательными и помнить о безопасности во время прогулок на природе. Вернувшись домой, нужно тщательно осматривать все тело, особенно участки кожных складок, волосистую часть головы. Обнаруженного клеща следует аккуратно извлечь и передать в лабораторию для проверки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лайфхаки помогают защититься от укусов клещей

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