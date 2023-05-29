Врач Андреева рассказала о простых трюках, которые защищают от клещей

"Защитить от вирусного заболевания КЭ может вакцинация, детей можно прививать с первого года жизни. К сожалению, вакцины против бактериальной болезни Лайма не существует", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Лучше избегать лугов с высокой травой

Носите правильную одежду

Репелленты с активными ингредиентами, отпугивающими клещей

"Потратьте время, чтобы тщательно проверить свое тело на наличие клещей после пребывания на природе. Клещи предпочитают тонкие и теплые участки кожи, поэтому уделяйте особое внимание рукам, тыльной стороне коленей, голове, шее и области половых органов".





Укус может привести не только к местному воспалению, клещи также являются переносчиками заболеваний. Чтобы избежать этого, вы должны принять меры предосторожности, чтобы избежать укусов в первую очередь. Во-первых, вы можете предотвратить его с помощью правильной защиты.Во-вторых - вакцинация.Клещевой энцефалит (КЭ) и болезнь Лайма относятся к числу наиболее опасных заболеваний, передающихся клещами.Клещи прячутся на травинках и в подлеске. Поэтому избегайте длительного нахождения в высокой траве. Придерживайтесь существующих троп во время походов и прогулок.Лучшая защита от клещей – правильная одежда. Она должна быть максимально светлой и однотонной. Длинные брюки, длинная рубашка и прочная обувь удерживают ползающих существ подальше от кожи. Черной одежды лучше избегать, потому что в светлых рубашках и штанах зверушек лучше видно.Натягивать носки на штанины брюк эффективно защищает от клещей во время активного отдыха. Футболку или рубашку также следует заправить в штаны, чтобы ползающие паразиты не добрались до кожи.В аптеке вы можете приобрести так называемые репелленты с активными ингредиентами, отпугивающими клещей. Запах вашего тела будет казаться неинтересным для клещей в течение определенного периода времени в результате нанесения на кожу.Ранее МедикФорум писал об аллергии на клубнику.

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