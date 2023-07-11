Врач Захарова: 4 признака болезни Лайма, которые можно принять за грипп
Бактериальная инфекция может передаваться человеку инфицированными клещами. Если человека укусил инфицированный клещ, вокруг места укуса может появиться круглая или овальная сыпь.
«Сыпь может появиться через три месяца после укуса инфицированного клеща, но обычно появляется в течение одной-четырех недель», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Как выглядит и ощущается сыпь?
Болезнь Лайма может вызвать сыпь, похожую на яблочко на мишени для дартс, которая может быть плоской или слегка приподнятой.
Цвет сыпи может варьироваться от розового, красного или фиолетового, но обычно она не вызывает зуда или жара.
Четыре признака болезни Лайма, которые можно принять за грипп
«У некоторых людей также появляются симптомы гриппа через несколько дней или недель после того, как их укусил зараженный клещ».
Симптомы:
- Высокая температура или ощущение жара и озноба
- Головная боль
- Боль в мышцах и суставах
- Усталость и потеря энергии.
- Боль и припухлость в суставах
- Нервные проблемы, такие как боль или онемение
- Проблемы с сердцем
- Проблемы с памятью или концентрацией.
Клещи - это «паукообразные» существа живут в лесах и травянистых местах и прикрепляются к коже животных или людей, которые проходят мимо них. После того, как клещ укусит кожу, он несколько дней питается кровью, прежде чем отпасть.
Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий