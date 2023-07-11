Врач Захарова: 4 признака болезни Лайма, которые можно принять за грипп

«Сыпь может появиться через три месяца после укуса инфицированного клеща, но обычно появляется в течение одной-четырех недель», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«У некоторых людей также появляются симптомы гриппа через несколько дней или недель после того, как их укусил зараженный клещ».

Высокая температура или ощущение жара и озноба

Головная боль

Боль в мышцах и суставах

Усталость и потеря энергии.





Боль и припухлость в суставах

Нервные проблемы, такие как боль или онемение

Проблемы с сердцем

Проблемы с памятью или концентрацией.

Болезнь Лайма можетпохожую на яблочко на мишени для дартс, которая может быть плоской или слегка приподнятой.может варьироваться от розового, красного или фиолетового, но обычно она не вызывает зуда или жара.Клещи - это «паукообразные» существа живут в лесах и травянистых местах и прикрепляются к коже животных или людей, которые проходят мимо них. После того, как клещ укусит кожу, он несколько дней питается кровью, прежде чем отпасть.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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