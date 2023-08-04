Врач Кашух: холодные напитки к шашлыку грозят спазмом желчного протока

«Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Таким образом, из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво», поделилась Кашух с «Газетой.Ru».

«В соках много сахара, а шашлык – блюдо калорийное. Такое сочетание повышает риск набора веса. Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком – теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай», - рассказала гастроэнтеролог.

Врач Кашух посоветовала россиянам не запивать шашлык какими бы то ни было холодными напитками. По ее словам, подобное действие может навредить пищеварительной системе. Холодные напитки к шашлыку грозят спазмом желчного протока, констатировала гастроэнтеролог.Также медик указала на другие потенциально опасные напитки в сочетании с шашлыком. В их числе – алкоголь. Кашух объяснила, что шашлык априори является тяжелым в усвоении блюдом, переваривание которого является серьезной нагрузкой для органов пищеварительной системы. Добавление к нему спиртного лишь увеличивает ее, вдобавок происходит выделение токсинов. Организм должен быть предельно сильным и крепким, чтобы справиться с переработкой всего этого без ущерба для себя.Кроме того, к шашлыку не следует подавать соки, независимо какие – пакетированные или выжатые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жару опасно пить газированные напитки

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