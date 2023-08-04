Врач Кашух: холодные напитки к шашлыку грозят спазмом желчного протока
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: запивать приготовленное на раскаленных углях мясо холодным пивом или квасом опасно для здоровья.
Врач Кашух посоветовала россиянам не запивать шашлык какими бы то ни было холодными напитками. По ее словам, подобное действие может навредить пищеварительной системе. Холодные напитки к шашлыку грозят спазмом желчного протока, констатировала гастроэнтеролог.
«Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Таким образом, из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво», поделилась Кашух с «Газетой.Ru».
Также медик указала на другие потенциально опасные напитки в сочетании с шашлыком. В их числе – алкоголь. Кашух объяснила, что шашлык априори является тяжелым в усвоении блюдом, переваривание которого является серьезной нагрузкой для органов пищеварительной системы. Добавление к нему спиртного лишь увеличивает ее, вдобавок происходит выделение токсинов. Организм должен быть предельно сильным и крепким, чтобы справиться с переработкой всего этого без ущерба для себя.
Кроме того, к шашлыку не следует подавать соки, независимо какие – пакетированные или выжатые.
«В соках много сахара, а шашлык – блюдо калорийное. Такое сочетание повышает риск набора веса. Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком – теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай», - рассказала гастроэнтеролог.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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