Запивать пищу водой не вредно: врач Кашух

«Утверждение о вреде привычки запивать еду водой не имеет никаких научных доказательств».

«Умеренное количество жидкости способствует расщеплению пищи и лучшему усвоению питательных веществ».

Нередко можно услышать, почему вредно запивать водой свои обеды или ужины: считается, что жидкость разбавляет желудочный сок, и это плохо сказывается на пищеварении. Но врач Кашух, беседуя с «Известиями», заметила Медик заявила, что питье воды в этом случае, наоборот, благоприятствует хорошему пищеварениюПо словам эксперта, если человек относительно здоров, его организм самостоятельно регулирует необходимый для переваривания объем желудочного сока. Переживать, что его «разбавили» водой, совершенно не стоит. Кашух подчеркнула, что если употребляется много белковых продуктов и при этом недостаточно употребляется жидкости – возникает склонность к запорам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит обезвоживание организму осенью и зимой.

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