Запивать пищу водой не вредно: врач Кашух

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питье воды

Известная теория о том, что пить воду во время приема пищи вредно не оправдана с научной точки зрения, об том сообщила в интервью врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Нередко можно услышать, почему вредно запивать водой свои обеды или ужины: считается, что жидкость  разбавляет желудочный сок, и это плохо сказывается на пищеварении. Но врач Кашух, беседуя с «Известиями», заметила

«Утверждение о вреде привычки запивать еду водой не имеет никаких научных доказательств».

Медик заявила, что питье воды в этом случае, наоборот, благоприятствует хорошему пищеварению

Врач объяснила опасность привычки запивать еду водой


«Умеренное количество жидкости способствует расщеплению пищи и лучшему усвоению питательных веществ».

По словам эксперта, если человек относительно здоров, его организм самостоятельно регулирует необходимый для переваривания объем желудочного сока. Переживать, что его «разбавили» водой, совершенно не стоит. Кашух подчеркнула, что если употребляется много белковых продуктов и при этом недостаточно употребляется жидкости – возникает склонность к запорам.

Дело не в воде: почему опасно запивать еду водой


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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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