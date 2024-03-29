Эндокринолог Тананакина назвала опасные последствия нелеченого предиабета

«Отсутствие лечения может привести к развитию диабета 2 типа, что повлечет за собой серьезные осложнения, такие как поражение почек, глаз, сердца и других органов».

Предиабет – состояние, которое характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Если показания уровня сахара в крови на протяжении трех месяцев составляют от 5.7 до 6.4, значит, можно говорить о том, что у человека имеется предиабет. Его возникновение означает, что в системе контроля уровня глюкозы в организме произошел сбой. В частности, после еды организм вырабатывает недостаточно инсулина или же его клетки и ткани снизили свою чувствительность к этому гормону.Врач-эндокринолог Тананакина отметила в беседе с РИАМО , что предиабет, который долгое время остается невыявленным и никак не корректируется, способен серьезно навредить организму. Специалист назвала опасные последствия нелеченого предиабета:По словам Тананакиной, людям с предиабетом следует периодически посещать врача, выполнять необходимые анализы крови для определения уровня глюкозы.Указывать на проблему могут повышенная слабость, быстро возникающая утомляемость. Все это сигнал того, что глюкоза не расходуется клетками организма в должной мере, скапливаясь вместо этого в крови. Также могут ощущаться повышенный аппетит и голод, который плохо утоляется приемами пищи.Другие признаки: небольшая прибавка веса, нарушения сна, проблемы с кожей, головные боли, ухудшение зрения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что весной могут обостряться симптомы железодефицитной анемии

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