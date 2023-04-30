Нарколог Холдин: майские пикники могут довести до инфаркта или инсульта

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шашлык

По словам нарколога Виталия Холдина, пикники с их обилием жирного мяса и спиртного могут стать причиной серьезных нарушений здоровья.

Психиатр-нарколог Холдин заметил в интервью, что во время майских праздников пищеварительная система организма подвергается повышенной нагрузке из-за сочетания алкоголя с шашлыком.

«Необходимо помнить, что мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», – предупредил медик.

Холдин уточнил, что жирное мясо, из которого готовится шашлык, является очень тяжелым для переваривания продуктом. Вместе с алкоголем оно образует «дуэт», бьющий по сердцу, поджелудочной железе и печени. Нагрузка, вызванная необходимостью расщепить и переварить такое сочетание, может быт столь значительной, что риску инфаркта и инсульта подвергаются даже люди, не имевшие прежде проблем с сердцем и сосудами.

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Специалист поделился мнением, как сделать майский пикник с шашлыком безвредным.

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«Предпочтение стоит отдать диетическому мясу и свежим овощам, а запивать такой обед на природе лучше всего морсом или соком», - сказал врач «Радио 1».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаилом Гинзбургом была названа наименее вредная для организма доза алкоголя.

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области
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