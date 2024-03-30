Биолог Лялина: томатный сок снимает стресс и улучшает настроение, врач Пономарева назвала еще 3 "продукта радости"

«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ. Способствует выделению гормона радости — серотонина, поэтому помогает снять напряжение и стресс. Красный цвет указывает на наличие в помидорах вещества ликопина — природного красителя с антиоксидантными свойствами».

"Несколько продуктов известны своей способностью улучшать настроение благодаря своему питательному составу и воздействию на химические процессы в организме. Томатный сок, действительно, помогает выработке серотонина. Но им дело не огранивается, например, шоколад, бананы, грецкие орехи, авокадо и многие другие обладают теми же свойствами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Поэтому этот овощной сок, по ее словам служит и для поддержания молодости, и для снижения сердечных заболеваний (так как снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов), и для профилактики рака.По словам эксперта, томатный сок можно пить не более двух стаканов в день и желательно за 30 минут до или после приема пищи.Этот сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, в связи с чем полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки. К томатному соку можно добавить свежий сладкий перец, зелень или орехи, ложечку сметаны или сливки, указала собеседница издания.Темный шоколад содержит фенетиламин, который стимулирует выработку эндорфинов в мозге, что помогает улучшить настроение и вызвать чувство блаженства. Также он содержит серотонин и магний, которые способствуют снижению уровня стресса.Бананы богаты триптофаном, который помогает организму синтезировать серотонин - химическое вещество, которое способствует улучшению настроения и сну.Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, сардины, лен, чиа семена и грецкие орехи, могут помочь улучшить настроение и снизить риск депрессии благодаря своему воспалительному и антиоксидантному действию.Авокадо содержит жирные кислоты, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Кроме того, они богаты витамином Е, который помогает защищать клетки от стресса.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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