Гематолог Пономарев рассказал, как поднять гемоглобин, врач Котельницкий перечислил ключевые продукты
Железодефицитная анемия (ЖДА) может долгое время протекать незаметно, как у детей, так и у взрослых. Особенно часто от нехватки железа страдают женщины репродуктивного возраста. Как устранить этот важный дефицит, aif.ru рассказал врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии орфанных заболеваний ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России, руководитель сектора изучения неопухолевых заболеваний системы крови, кандидат медицинских наук Родион Пономарев.
Основанием для того, чтобы обязательно проверить уровень железа в организме, могут быть характерные симптомы железодефицита, такие, как упадок сил, хроническая усталость, частые головные боли, головокружения, тахикардия (частое сердцебиение) и одышка, бледность кожи и слизистых, проблемы с ногтями и волосами.
Не ждите симптомов
При возникновении таких жалоб необходимо сдать два анализа крови: общий (чтобы оценить, не снижен ли уровень гемоглобина и объем эритроцитов) и на сывороточный ферритин, который отражает истощение тканевых запасов железа, и является подтверждением ЖДА.
Едой это сделать невозможно, поскольку скорость всасывания железа из пищи невелика и не превышает 1-2 мг/сутки, поэтому, если уж развился железодефицит, бороться с ним нужно только медикаментозно. А вот для профилактики правильное питание, обогащенное источниками железа (мясными продуктами, прежде всего) будет очень полезно.
Чтобы выбрать, какие именно препараты железа нужны в конкретном случае: пероральные (для приема внутрь) или парентеральные (внутривенные) необходима консультация врача.
Врач-нутрициолог Никита Котельницкий рассказал специально для МедикФорум как питаться, чтобы вновь не допустить дефицита железа в организме.
"Профилактика анемии зависит от причины ее возникновения. Например, она может быть при хронических инфекционных, воспалительных или опухолевых процессах также могут развиваться анемии. Гемолитические анемии возникают при ускоренном разрушении эритроцитов, как при наследственных нарушениях. В этом случае необходимо лечить основное заболевание. Если же речь идет об анемии, связанной с неправильным питанием, то здесь поможет изменение стратегии. Для поднятия уровня гемоглобина в крови можно употреблять определенные продукты, богатые железом, витамином С и фолиевой кислотой".
Ключевые продукты:
- Мясо: особенно богаты железом красное мясо, печень, говядина, индейка и курица.
- Рыба: некоторые виды рыбы, такие как тунец, сардины и камбала, содержат значительное количество железа.
- Зеленые овощи: листовые зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста и картофельная редька, содержат не только железо, но и фолиевую кислоту.
- Сухофрукты и орехи: изюм, финики, кешью, миндаль и фундук являются хорошими источниками железа.
- Фрукты и овощи, богатые витамином C: цитрусовые фрукты, киви, клубника, перец, капуста помогают улучшить усвоение железа благодаря содержанию витамина C.
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