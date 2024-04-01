Гематолог Пономарев рассказал, как поднять гемоглобин, врач Котельницкий перечислил ключевые продукты

Не ждите симптомов

"Профилактика анемии зависит от причины ее возникновения. Например, она может быть при хронических инфекционных, воспалительных или опухолевых процессах также могут развиваться анемии. Гемолитические анемии возникают при ускоренном разрушении эритроцитов, как при наследственных нарушениях. В этом случае необходимо лечить основное заболевание. Если же речь идет об анемии, связанной с неправильным питанием, то здесь поможет изменение стратегии. Для поднятия уровня гемоглобина в крови можно употреблять определенные продукты, богатые железом, витамином С и фолиевой кислотой".

Мясо : особенно богаты железом красное мясо, печень, говядина, индейка и курица.

: особенно богаты железом красное мясо, печень, говядина, индейка и курица. Рыба : некоторые виды рыбы, такие как тунец, сардины и камбала, содержат значительное количество железа.

: некоторые виды рыбы, такие как тунец, сардины и камбала, содержат значительное количество железа. Зеленые овощи : листовые зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста и картофельная редька, содержат не только железо, но и фолиевую кислоту.

: листовые зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста и картофельная редька, содержат не только железо, но и фолиевую кислоту. Сухофрукты и орехи : изюм, финики, кешью, миндаль и фундук являются хорошими источниками железа.

: изюм, финики, кешью, миндаль и фундук являются хорошими источниками железа. Фрукты и овощи, богатые витамином C: цитрусовые фрукты, киви, клубника, перец, капуста помогают улучшить усвоение железа благодаря содержанию витамина C.

Основанием для того, чтобы обязательно проверить уровень железа в организме, могут быть характерные симптомы железодефицита, такие, какПри возникновении таких жалоб необходимо сдать два анализа крови: общий (чтобы оценить, не снижен ли уровень гемоглобина и объем эритроцитов) и на сывороточный ферритин, который отражает истощение тканевых запасов железа, и является подтверждением ЖДА.Едой это сделать невозможно, поскольку скорость всасывания железа из пищи невелика и не превышает 1-2 мг/сутки, поэтому, если уж развился железодефицит, бороться с ним нужно только медикаментозно. А вот для профилактики правильное питание, обогащенное источниками железа (мясными продуктами, прежде всего) будет очень полезно.Чтобы выбрать, какие именно препараты железа нужны в конкретном случае: пероральные (для приема внутрь) или парентеральные (внутривенные) необходима консультация врача.как питаться, чтобы вновь не допустить дефицита железа в организме.Регулярное употребление этих продуктов в рационе питания может помочь повысить уровень гемоглобина в крови.Ранее МедикФорум писал о раздражительности как симптоме анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.