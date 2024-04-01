Нутрициолог Ибрагимов объяснил, кому нельзя есть яблоки, диетолог Пономарева рассказала как избавиться от негативных последствий
Яблоки могут вызывать аллергию, зубной кариес, газы и вздутие живота у некоторых людей, рассказал NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Кроме того, эти фрукты нельзя есть людям, имеющим аллергию на яблоки или их компоненты, такие как фруктоза, пектин или полифенолы, указал специалист.
"Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отека, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Аллергия на яблоки может быть связана с аллергией на березовую пыльцу, так как они имеют общие аллергены. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах", — подчеркнул собеседник издания.
Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум как избавиться от вздутия живота после употребления яблок.
"Действительно, яблоки содержат фруктозу и сорбит, которые могут вызывать увеличение образования газов в кишечнике. Некоторые люди могут испытывать более выраженные газообразования из-за индивидуальной чувствительности к этим веществам".
Пономарева также назвала другие причины дискомфорта после употребления яблок:
- Большое количество клетчатки: яблоки богаты клетчаткой, особенно в кожуре и мякоти. Потребление большого количества клетчатки может привести к увеличению объема кишечного содержимого и времени его транзита через пищеварительную систему, что может вызвать вздутие и газообразование.
- Ферменты и аллергии: некоторые люди могут испытывать реакции на ферменты, содержащиеся в яблоках, что может вызывать дискомфорт в животе, вздутие и газообразование.
- Нестерпимость лактозы: у некоторых людей может быть нестерпимость лактозы, что может привести к вздутию живота и газообразованию после употребления некоторых фруктов, включая яблоки.
"Для уменьшения риска вздутия живота после употребления яблок рекомендуется следующее: употребляйте яблоки в умеренных количествах, постепенно вводите яблоки в рацион, особенно если вы склонны к вздутию или имеете чувствительность к определенным продуктам. Обращайте внимание на реакцию вашего организма на употребление яблок и при необходимости консультируйтесь с врачом или диетологом", - советует Пономарева.
Вот несколько методов, которые могут помочь справиться с вздутием живота:
Пить больше воды: употребление достаточного количества воды помогает поддерживать нормальную перистальтику кишечника и предотвращает задержку жидкости, что может способствовать вздутию живота.
Пищевые добавки: использование пробиотиков или препаратов симетикон, которые помогают уменьшить количество газов в кишечнике, может снизить вздутие живота.
Умеренные порции: старайтесь есть небольшие порции пищи и медленно жевать, чтобы улучшить процесс пищеварения и предотвратить образование газов.
Физическая активность: регулярные физические упражнения, такие как ходьба или занятия спортом, помогают стимулировать перистальтику кишечника и улучшить процесс пищеварения.
Избегание жвачки: жевание жвачки может привести к глотанию воздуха, что может способствовать вздутию живота. Постарайтесь избегать чрезмерного употребления жвачки.
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