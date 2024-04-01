Терапевт Чиркова провела ликбез о разном налете на языке: какой является опасным?

«Патологический налет появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка», - предупредила медик в комментарии для NEWS.ru

Белый – о проблемах с желудком;

Желтоватый – о дисфункции желчевыводящей системы;

Более желтый – о неполадках в печени;

Бело-серый – о нарушениях в работе поджелудочной железы;

Серый – о возможной язвенной болезни;

Толстый белый налет – об интоксикации организма или инфекционных заболеваниях;

Черный – о грибковой инфекции, например, кандидозе пищевода или желудка (может возникнуть при приеме антибиотиков).

Терапевт Чиркова провела ликбез о разном налете на языке. Специалист констатировала, что налет, который не вызывается заболеваниями, является тонким (то есть, легко убирается даже при полоскании ротовой полости), не густым, без интенсивного окраса.В этих случаях, отметила Чиркова, наблюдаются изменения цвета, запаха, консистенции налета. Кроме того, он может быть более концентрированным лишь на отдельных участках языка.Какой цвет налета говорит о возможных болезнях:Врач подчеркнула, что при появлении необычного налета (например, слишком плотного, с нехарактерным цветом или запахом), следует обращаться за помощью к медикам: так можно определит настоящую причину отклонения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цвет языка может меняться при болезнях сердца и других органов.

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