Врач Соломатина провела параллель между питьем газировки и болезнями у пожилых
Врач-диетолог Елена Соломатина: питье подслащенных газированных напитков провоцирует появление разных проблем со здоровьем у пожилых людей.
Врач Соломатина поделилась мнением о том, что сладкие на вкус газированные напитки – это наиболее опасный тип питья в возрасте после 60 лет. Медик провела параллель между питьем такой газировки и болезнями у пожилых людей. По словам эксперта, употребление сладкой газированной воды является наиболее быстрым способом поднять уровень сахара в крови сразу на значительную высоту.
«Из-за питья газировки может резко подскочить сахар в крови, что особенно опасно для пожилых людей, которые мало двигаются и не могут израсходовать полученный сахар», - приводит слова диетолога «Живая Кубань».
Таким образом, предупредила Соломатина, пристрастие к этому типу напитков может поспособствовать ожирению, а также развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа, проблемам с печенью. Вдобавок подобная привычка повышает риск развития ассоциированных с ростом жировой ткани онкологических заболеваний.
«Кроме того, в напитке есть ортофосфорная кислота, которая выводит кальций из организма. Пожилым людям очень нужен кальций, но он вымывается из их организма гораздо быстрее, чем у молодежи», - предупредила врач.
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Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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