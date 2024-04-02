Косметолог Васильева: мазь от геморроя помогает устранять лицевые отеки
Врач косметолог Екатерина Васильева рассказала о доступных средствах, помогающих в борьбе с отеками.
Что такое утренник отек лица, знают многие. Косметолог Васильева отметила в интервью «Газете.Ru»: прежде чем использовать какие-то противоотечные средства и методы, необходимо убедиться в отсутствии проблем со здоровьем, которые бы могли провоцировать такой отек. В частности, первопричиной утренних отеков могут оказаться проблемы с щитовидной железой.
В тех случаях, когда проблемы отсутствуют, отек лица по утрам преимущественно объясняется употреблением жидкости.
«Рекомендую попробовать не пить никакую жидкость после 19:30, чтобы забыть об утреннем отеке как о страшном сне», - поделилась специалист.
Говоря о доступных средствах, Васильева констатировала: мазь от геморроя помогает устранять отек лица.
«В борьбе с отеками хорошо помогает противоотечная мазь от геморроя. Ее можно наносить на все лицо, кроме области вокруг глаз», - раскрыла лайфхак косметолог.
Также устранять лицевой отек помогает самомассаж или массаж ледяными ложками. Он выполняется двумя столовыми ложками из морозилки и обладает дренирующим эффектом, помогающим согнать отечность с лица.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при каких проблемах со здоровьем нужно пить меньше чая.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Васильева
Здоровье
врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий