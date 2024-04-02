Косметолог Васильева: мазь от геморроя помогает устранять лицевые отеки

«Рекомендую попробовать не пить никакую жидкость после 19:30, чтобы забыть об утреннем отеке как о страшном сне», - поделилась специалист.

«В борьбе с отеками хорошо помогает противоотечная мазь от геморроя. Ее можно наносить на все лицо, кроме области вокруг глаз», - раскрыла лайфхак косметолог.

Что такое утренник отек лица, знают многие. Косметолог Васильева отметила в интервью « Газете.Ru »: прежде чем использовать какие-то противоотечные средства и методы, необходимо убедиться в отсутствии проблем со здоровьем, которые бы могли провоцировать такой отек. В частности, первопричиной утренних отеков могут оказаться проблемы с щитовидной железой.В тех случаях, когда проблемы отсутствуют, отек лица по утрам преимущественно объясняется употреблением жидкости.Говоря о доступных средствах, Васильева констатировала: мазь от геморроя помогает устранять отек лица.Также устранять лицевой отек помогает самомассаж или массаж ледяными ложками. Он выполняется двумя столовыми ложками из морозилки и обладает дренирующим эффектом, помогающим согнать отечность с лица.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при каких проблемах со здоровьем нужно пить меньше чая

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