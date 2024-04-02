Врач Шаповаленко: при наступлении климакса женщинам следует чаще проверять холестерин

«Особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью, в том числе и к состоянию липидного обмена, если женщина вступает в климактерический период», - подчеркнула Татьяна Шаповаленко.

Врач Шаповаленко напомнила, что при наступлении климакса, означающего прекращение менструаций, в организме женщин могут происходить неблагополучные изменения, обусловленные уменьшением количества половых гормонов. В частности, может замедляться липидный обмен, следствием чего становится более интенсивный рост жировой ткани, а также повышение уровня холестерина.Врач отметила, что при наступлении климакса женщинам следует чаще проверять холестерин. До климактерического периода женщинам рекомендуется выполнять такую проверку раз в два года. Но если он уже начался, сдавать соответствующие анализы нужно минимум раз в год. Повышенная концентрация холестерина в крови тесно связана с развитием атеросклероза и патологических сосудистых изменений, ведущих к возрастным болезням сердца и мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гериатр Кирилл Прощаев рассказал, какие факторы могут обеспечить человеку долголетие

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