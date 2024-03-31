Гериатр Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи факторов долголетия
Врач-гериатр Кирилл Прощаев: образ жизни определяет склонность человека к долголетию на 75 процентов.
Гериатр Прощаев заявил в комментарии «Газете.Ru», что возможность стать долгожителем связана с влиянием широкого ряда факторов. Генетическая предрасположенность к долголетию ответственна лишь за четверть его случаев, то есть, во многом продолжительность жизни определяется вполне подконтрольными самому человеку условиями, подчеркнул эксперт.
«Все факторы долголетия можно поделить на управляемые и неуправляемые. Неуправляемые – это генетические факторы. Замечено, что в семье, где живут долгожители, их дети тоже имеют высокий шанс стать долгожителями. Генетические факторы – это где-то 25% от общего комплекса факторов долголетия», - уточнил врач-гериатр.
Что же именно позволяет стать долгожителем? Рассуждая об этом, Кирилл Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи ключевых факторов долголетия, которыми могут управлять сами люди. Вот они:
- Позитивное восприятие жизни;
- Интеллектуальная активность;
- Физическая активность;
- Сбалансированное питание;
- Качественный сон;
- Соблюдение правил безопасности;
- Профилактические обследования.
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Кирилл Прощаев
Здоровье
врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net
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