Гериатр Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи факторов долголетия

«Все факторы долголетия можно поделить на управляемые и неуправляемые. Неуправляемые – это генетические факторы. Замечено, что в семье, где живут долгожители, их дети тоже имеют высокий шанс стать долгожителями. Генетические факторы – это где-то 25% от общего комплекса факторов долголетия», - уточнил врач-гериатр.

Позитивное восприятие жизни;

Интеллектуальная активность;

Физическая активность;

Сбалансированное питание;

Качественный сон;

Соблюдение правил безопасности;

Профилактические обследования.

Гериатр Прощаев заявил в комментарии « Газете.Ru », что возможность стать долгожителем связана с влиянием широкого ряда факторов. Генетическая предрасположенность к долголетию ответственна лишь за четверть его случаев, то есть, во многом продолжительность жизни определяется вполне подконтрольными самому человеку условиями, подчеркнул эксперт.Что же именно позволяет стать долгожителем? Рассуждая об этом, Кирилл Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи ключевых факторов долголетия, которыми могут управлять сами люди. Вот они:Прощает подчеркнул, что особую роль в достижении долголетия играет готовность самого человека быть активным в любом возрасте – речь идет как о достаточной физической подвижности, так и социальной активности. Важно поддерживать интерес к жизни, а также общение с другие людьми, иметь хобби, чаще выходить из дома и путешествовать, выбираться на природу. Кроме того, необходимы положительные эмоции и способность сохранять умение радоваться – это эффективно снижает негативное воздействие стресса на психику и мозг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение цвета языка может говорить о развитии заболеваний внутренних органов.

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