Гериатр Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи факторов долголетия

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пара пожилых людей

Врач-гериатр Кирилл Прощаев: образ жизни определяет склонность человека к долголетию на 75 процентов.

Гериатр Прощаев заявил в комментарии «Газете.Ru», что возможность стать долгожителем связана с влиянием широкого ряда факторов. Генетическая предрасположенность к долголетию ответственна лишь за четверть его случаев, то есть, во многом продолжительность жизни определяется вполне подконтрольными самому человеку условиями, подчеркнул эксперт.

«Все факторы долголетия можно поделить на управляемые и неуправляемые. Неуправляемые – это генетические факторы. Замечено, что в семье, где живут долгожители, их дети тоже имеют высокий шанс стать долгожителями. Генетические факторы – это где-то 25% от общего комплекса факторов долголетия», - уточнил врач-гериатр.

Что же именно позволяет стать долгожителем? Рассуждая об этом, Кирилл Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи ключевых факторов долголетия, которыми могут управлять сами люди. Вот они:
  • Позитивное восприятие жизни;
  • Интеллектуальная активность;
  • Физическая активность;
  • Сбалансированное питание;
  • Качественный сон;
  • Соблюдение правил безопасности;
  • Профилактические обследования.
Прощает подчеркнул, что особую роль в достижении долголетия играет готовность самого человека быть активным в любом возрасте – речь идет как о достаточной физической подвижности, так и социальной активности. Важно поддерживать интерес к жизни, а также общение с другие людьми, иметь хобби, чаще выходить из дома и путешествовать, выбираться на природу. Кроме того, необходимы положительные эмоции и способность сохранять умение радоваться – это эффективно снижает негативное воздействие стресса на психику и мозг.

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Кирилл Прощаев
Кирилл Прощаев
Здоровье
врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net
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Теги : долголетие, продление жизни, Кирилл Прощаев