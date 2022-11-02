Полиурия может сигнализировать о заболевании диабетом

Общие симптомы диабета часто являются малозаметными: иногда диабетики годами не понимают, что их организм подвергается разрушительному процессу, связанному с высоким уровнем сахара в крови. Тем не менее, одним из наиболее распространенных симптомов диабета, который возникает у многих заболевающих им людей, является полиурия.Полиурия, или более частое, чем обычно, мочеиспускание, проявляется выделением чрезмерного количества мочи каждый раз, когда человек посещает туалет, – об этом «МедикФорум» рассказала врач-эндокринолог Эльвира Яушева.Специалист уточнила: если обычный человек выделяет за день порядка одного-двух литров мочи, то диабетик – более трех литров. Что также характеризует диабетическую полиурию – это пробуждение в ночное время, чтобы воспользоваться туалетом.Эндокринолог Яушева объяснила, что, подобно другим симптомам диабета, полиурия вызывается попытками организма справиться с аномально высоким уровнем сахара в крови. Излишки сахара он стремится вывести с мочой, поэтому у диабетиков она часто издает сладковатый, фруктовый аромат, оказывается более липкой, имеет сладкий привкус.По словам медика, подозревая у себя полиурию, нужно записывать, сколько жидкости употребляется и как часто приходится ходить в туалет (также важно замечать, в каком количестве выделяется моча). Чрезмерное мочеиспускание, которое наблюдается в течение нескольких дней, и которое нельзя объяснить увеличением количества потребляемой жидкости или приемом лекарств, – это серьезная причина для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о проявлении такого симптома диабета как полидипсия

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