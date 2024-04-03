Врач Соломатина провела параллель между питьем молочного улуна и продлением жизни

«Черный чай более ферментированный, зеленый — менее, а вот улун — средней ферментации, без излишней терпкости и горькости», - уточнила медик.

«Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет»,- постулировала специалист.

Врач Соломатина объяснила в беседе с « Вечерней Москвой », почему полезно пить молочный улун – напиток, занимающий промежуточное положение по степени ферментации между черным и зеленым чаем.Елена Соломатина провела параллель между питьем молочного улуна и продлением жизни, заявив, что напиток препятствует образованию свободных радикалов. Эти молекулы с эффектом окисления могут повреждать клетки, провоцируя развитие воспаления, опухолевых процессов. Количество свободных радикалов в организме может увеличиваться из-за влияния агрессивных факторов окружающей среды, хронического стресса. Молочный улун содержит вещества, сдерживающие их возникновение. В частности, он насыщен антиоксидантами полифенолами, которым присуще противовоспалительное действие. Исследования показали, что полифенолы могут снижать активность свободных радикалов и вместе с этим уменьшать риски сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рака.Что важно знать: молочный улун не подходит для питья при индивидуальной непереносимости, а также некоторых хронических проблемах со здоровьем (например, при проблемах с печенью и желудком, при склонности к запорам).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье чая и употребление супов может быть способом облегчить поллиноз – аллергию на пыльцу.

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