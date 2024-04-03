Онколог Чиккини назвал изменение формы стула малоизвестным признаком рака кишечника
Уменьшение объема стула является одним из малоизвестных признаков рака кишечника, об этом сообщил зарубежный онколог Майкл Чиккини.
Онколог Чиккини констатировал, что изменение привычной формы стула может сигнализировать о развитии опухолей в кишечнике. В частности, на злокачественные образования указывает уменьшившийся объем стула, который начинает напоминать своей формой карандаш.
«Как правило, это происходит, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть толстой кишки и сужают пространство через которое проходит стул», - приводится мнение врача на портале HuffPost.
Чиккини посоветовал людям, заметившим такое изменение со стулом, не медлить с обращением к врачу. Также онколог назвал другие признаки, которые можно заметить при развитии колоректального рака – это дискомфорт и болезненность в животе, выделение крови из ректальной области, потеря веса, головокружение, бледность и другие симптомы, свойственные анемии (она часто возникает на фоне злокачественного процесса в кишечном тракте).
Врач подчеркнул, что диагностировать рак предпочтительно на стадии, когда еще не проявляется четко выраженной симптоматики. Помочь в этом могут только профилактические обследования, которые он посоветовал регулярно проходить, начиная с 45 лет.
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