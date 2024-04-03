Онколог Чиккини назвал изменение формы стула малоизвестным признаком рака кишечника

«Как правило, это происходит, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть толстой кишки и сужают пространство через которое проходит стул», - приводится мнение врача на портале HuffPost.

Онколог Чиккини констатировал, что изменение привычной формы стула может сигнализировать о развитии опухолей в кишечнике. В частности, на злокачественные образования указывает уменьшившийся объем стула, который начинает напоминать своей формой карандаш.Чиккини посоветовал людям, заметившим такое изменение со стулом, не медлить с обращением к врачу. Также онколог назвал другие признаки, которые можно заметить при развитии колоректального рака – это дискомфорт и болезненность в животе, выделение крови из ректальной области, потеря веса, головокружение, бледность и другие симптомы, свойственные анемии (она часто возникает на фоне злокачественного процесса в кишечном тракте).Врач подчеркнул, что диагностировать рак предпочтительно на стадии, когда еще не проявляется четко выраженной симптоматики. Помочь в этом могут только профилактические обследования, которые он посоветовал регулярно проходить, начиная с 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака желудка и кишечника на коже могут возникать кератомы

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