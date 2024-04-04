Врач Русанова: синяки говорят о проблемах с гормонами, эндокринолог Гуреева связала их с частым потреблением алкоголя и аспирином





«К образованию синяков могут приводить и серьезные заболевания, такие как тромбоцитопения (снижается свертываемость крови и геморрагический васкулит, при котором происходит воспаление капилляров, приводящее к ломкости их стенки. Из эндокринологических заболеваний — это гиперкортицизм, или повышение кортизола (гормон стресса) в крови, которое ведет к снижению активности фибробластов и коллагена в сосудах. Все эти заболевания могут приводить не только к появлению небольших синяков, но и обширных гематом», — объяснила Русанова.

"Проблемы с кровеносным кругом, такие как варикозное расширение вен или другие состояния, которые мешают крови правильно циркулировать, могут увеличить вероятность появления синяков", - говорит Гуреева.

Потребление алкоголя

Старение кожи

Прием антикоагулянтов

"Лекарства, которые разжижают кровь, такие как аспирин или варфарин, могут увеличить риск кровотечений и, следовательно, появления синяков. При длительном приеме таких препаратов кожа становится более податливой к кровоизлияниям даже при легких травмах".

Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог клиники «ПревентМед» Анна Русанова.Также к развитию синяков приводит снижение количества тромбоцитов. Наиболее частая причина их снижения — недостаточность витаминов группы В, (чаще В9, В12). Кроме того, недостаток витамина С или кальция также может быть причиной появления синяков на теле.Снижение содержания витамина К1, который способствует свертыванию крови и нужен для правильного гемостаза, может приводить к появлению небольших синяков, — рассказала врач.какие еще факторы могут способствовать появлению синяков.Употребление алкоголя может увеличить риск синяков, так как алкоголь может ухудшить координацию движений и вести к падениям или ушибам, вызывающим кровоизлияния под кожу.С возрастом кожа теряет упругость и становится более тонкой, что делает ее более подверженной повреждениям и кровоизлияниям при малейших травмах.Важно помнить, что появление синяков может быть связано с более серьезными медицинскими проблемами, поэтому при частых или необъяснимых синяках рекомендуется обратиться к врачу для оценки состояния здоровья.Ранее МедикФорум писал о связи рака и стресса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.