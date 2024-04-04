Врач Кутушов: березовый сок повышает мужское либидо, нутрициолог Котельницкий рассказал о его противовоспалительном эффекте
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о пользе березового сока. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Специалист отмечает, что березовый сок, богатый витаминами и минералами, является одним из самых полезных природных напитков. Более того, его регулярное употребление способствует нормализации выработки тестостерона у мужчин, повышает либидо и улучшает активность семенников.
Также березовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом, помогая организму избавиться от токсинов и избыточных солей.
Напиток положительно влияет на работу пищеварения и улучшает работу кишечника, очищает печень и поддерживает ее функции, помогая справиться с желтухой.
Кутушов подчеркнул, что березовый сок особенно полезен во время поста для поддержания здоровья, а также для беременных женщин и людей, страдающих от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений.
"Березовый сок, получаемый из березовых деревьев, известен своими полезными свойствами и традиционно используется в народной медицине", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.
Котельницкий назвал несколько благоприятных характеристик сока.
Обогащен витаминами и минералами
"Березовый сок содержит витамины (в том числе витамин C) и минералы, такие как калий, кальций, магний и марганец, которые важны для поддержания здоровья организма".
Мочегонное действие
Березовый сок является естественным диуретиком, помогая стимулировать почечную функцию и повышая выведение жидкости из организма. Это может быть полезно для очищения организма и уменьшения отеков.
Противовоспалительные свойства
"Березовый сок обладает антивоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление и уменьшить боль в суставах", - говорит Котельницкий.
Тонизирующий эффект
Употребление березового сока может помочь повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие благодаря его тонизирующему действию.
Поддерживает здоровье кожи
Березовый сок содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с повреждениями кожи, улучшают ее текстуру и придают ей здоровый вид.
Другие преимущества
В некоторых культурах березовый сок также используется для лечения различных заболеваний, таких как простуда, грипп, артрит и даже некоторые желудочно-кишечные расстройства.
Побочные эффекты
У некоторых людей может возникнуть аллергия на березовый сок. Симптомы аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отек, насморк или затрудненное дыхание. Люди с аллергией на березовый пыль или другие деревья, такие как береза, могут быть более подвержены аллергическим реакциям на сок.
"Березовый сок является мочегонным средством и может увеличить частоту мочеиспускания. У людей с заболеваниями почек, такими как камни в почках или острой почечной недостаточностью, это может быть нежелательным эффектом".
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