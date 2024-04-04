Флеболог Копылов: подолгу стоять на ногах или сидеть на стуле вредно из-за риска варикоза

«Не нужно находиться часами в одном положении – для ног вредно не только долго стоять, но и неподвижно сидеть», - предостерег специалист.

«При варикозе снижается эластичность стенок вен, со временем это может привести к тромбозу или кровотечению из варикозных вен», - объяснил флеболог.

«Пешие прогулки должны занимать не менее 150-300 минут в неделю» - заявил Копылов.

Флеболог Копылов констатировал в комментарии « АиФ », что подолгу стоять на ногах или сидеть на стуле вредно из-за риска варикоза.Врач отметил, что варикоз является не просто эстетически непривлекательным выпячиванием сосудов – его развитие сопряжено с повышенным риском опасных патологий.Борис Копылов добавил, что обладателям сидячих профессий следует подниматься со стула минимум раз в час. При этом нужно разминаться, ходить, подниматься по лестнице, выполнять упражнения, чтобы активизировать кровоток в сосудах ног, не допускать его застоя. Людям, которые стоят на ногах, также необходимо время от времени выполнять упражнения или менять положение тела таким образом, чтобы ноги были приподнятыми (в течение 15-20 минут)Регулярные пешие прогулки, по мнению флеболога, являются одним из лучших способов сохранить здоровье сосудов ног.Также для профилактики варикоза важно носить удобную обувь без высокого каблука.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться симптомом в виде появления синяков.

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