Эндокринолог Русанова: необъяснимые синяки могут указывать на серьезные заболевания

«К образованию синяков могут приводить серьезные заболевания, такие как тромбоцитопения (снижается свертываемость крови) и геморрагический васкулит, при котором происходит воспаление капилляров, приводящее к ломкости их стенки», - поделилась Анна Русанова с « Газетой.Ru ».

Синяки на коже возникают вследствие повреждения капилляров. Эндокринолог Русанова сообщила, что такое повреждение может объясняться как физическим воздействием, травмами, так и наличием определенных проблем со здоровьем. Необъяснимые синяки, не связанные с ушибами, могут указывать на серьезные заболевания, предупредила специалист.Кроме того, за необъяснимым появлением синяков могут скрываться эндокринологические заболевания. Например, небольшие синяки и обширные гематомы появляются из-за гиперкортицизма, при котором в кровь выделяется большое количество гормона кортизола. Такой избыток кортизола снижает в сосудистой ткани активность белков, обеспечивающих ее прочность и эластичность – в результате она становится более хрупкой и подверженной травмированию.Русанова добавила, что частое появление синяков – это в том числе один из признаков нехватки витаминов и микроэлементов. В частности, к нему ведет недостаток витаминов группы В, витамина С, витамина К1, кальция. Врач обратила внимание на то, что слишком низкий уровень витаминов в организме может быть следствием хронических отклонений – например, проблем с желчным пузырем, печенью или почками.Медик посоветовала обращаться к специалистам, если у человека часто возникают синяки неясного происхождения, таким симптомом в том числе может проявляться рак крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная перхоть может беспокоить человека из-за имеющегося сахарного диабета

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.