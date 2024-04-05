Диетолог Иванов рассказал почему нельзя есть горячий хлеб, нутрициолог Строков советует есть слегка подсушенный

"Горячий хлеб может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и пищевода, что может привести к дискомфорту и неудобству при пищеварении. Исследования показывают, что потребление горячих напитков и пищи может быть связано с повышенным риском развития рака пищевода. Хотя прямая связь между горячим хлебом и раком пищевода не установлена, осторожность все равно не помешает", - подтверждает информацию врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Слегка подсушенный хлеб полезнее для пищеварения и усвоения питательных веществ. Важно также обращать внимание на качество ингредиентов и методы приготовления хлеба, чтобы получить максимальную пользу от его потребления", - говорит Строков.

Во-первых, только что вынутая из печи булка дольше и тяжелее переваривается. Во-вторых, хлеб, если его съели горячим, может поднять уровень кислотности, вызвать различные расстройства пищеварения – рези в желудке, вздутие живота, обострение некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.В горячем виде хлеб буквально скатывается в комки в желудке, и с ними крайне тяжело справляться желудочному соку,Это очень калорийный продукт. В процессе подсушивания он обычно становится более диетическим. Нужно быть осторожными тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой. Такая выпечка обостряет заболевание и способна стать причиной болевого приступа и расстройства пищеварительной системы.Так ккой вид хлеба выбрать - свежий или вчерашний?свежий хлеб обычно более мягкий, сочный и ароматный. Он приятно тает во рту и может быть идеальным выбором для тех, кто предпочитает мягкие текстуры.свежий хлеб обычно содержит больше влаги, что делает его более склонным к загниванию и плесени при хранении. Он также может иметь более высокий гликемический индекс из-за свежести, что может привести к более быстрому увеличению уровня сахара в крови.вчерашний хлеб обычно более плотный и суше, чем свежий хлеб. Он сохраняет форму лучше и дольше сохраняет свежесть. Вчерашний хлеб также может быть лучшим выбором для тех, кто стремится к умеренному потреблению углеводов.вчерашний хлеб может быть менее ароматным и менее приятным на вкус по сравнению со свежим хлебом. Он также может быть более трудным для жевания из-за более плотной текстуры.Оба вида хлеба могут быть полезными в рамках здорового рациона питания. Выбор между свежим и вчерашним хлебом зависит от предпочтений в текстуре, желаемой долговечности и индивидуальных пищевых потребностей.Ранее МедикФорум писал о причинах ночных пробуждений.

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