Терапевт Хухрев предупредил о важности быстрого снятия с кожи присосавшегося клеща

346 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-shot-of-a-beetle-walking-on-a-smooth-surface_20722938.htm#fromView=search&page=4&position=49&uuid=c39c1766-485a-429e-933c-709e5fc345fa
насеккомое

Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, как быстро нужно удалять впившегося клеща.

Терапевт Хухрев предупредил в интервью радио Sputnik о важности быстрого снятия с кожи присосавшегося клеща. Его быстрое удавление обеспечивает профилактику заражения опасными заболеваниями в виде клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), последствия которых могут оказаться очень тяжелыми.

Медик отметил, что паниковать при виде насекомого на теле не нужно, но все же следует постараться снять его в течение первых часов после укуса.

«Чтобы клещ передал боррелиоз или энцефалит, он должен оставаться присосавшимся как минимум 24 часа. Важно быстро его снять», - сказал Алексей Хухрев
.
Специалист подчеркнул: при нахождении членистоногого на теле в течение суток и больше, нужно обязательно посетить врача.
Кроме того, при обнаружении клеща следует наблюдать, не появляются ли симптомы инфекционного процесса – повышенная температура, краснота в месте укуса, ощущение ломоты в теле.

Хухрев добавил: относить клеща для исследования в лабораторию не нужно. Даже если оно покажет отрицательный результат, определенный риск заражения и развития заболевания все равно сохранится.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезнь Лайма, возникающую из-за укуса клеща, можно перепутать с простудой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач рассказал, когда нельзя удалять клеща самостоятельно
Первая помощь при укусе клеща
Мясников назвал неправильные действия при укусе клеща
Теги : клещи, советы врачей, Алексей Хухрев