Терапевт Хухрев предупредил о важности быстрого снятия с кожи присосавшегося клеща

«Чтобы клещ передал боррелиоз или энцефалит, он должен оставаться присосавшимся как минимум 24 часа. Важно быстро его снять», - сказал Алексей Хухрев

Терапевт Хухрев предупредил в интервью радио Sputnik о важности быстрого снятия с кожи присосавшегося клеща. Его быстрое удавление обеспечивает профилактику заражения опасными заболеваниями в виде клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), последствия которых могут оказаться очень тяжелыми.Медик отметил, что паниковать при виде насекомого на теле не нужно, но все же следует постараться снять его в течение первых часов после укуса.Специалист подчеркнул: при нахождении членистоногого на теле в течение суток и больше, нужно обязательно посетить врача.Кроме того, при обнаружении клеща следует наблюдать, не появляются ли симптомы инфекционного процесса – повышенная температура, краснота в месте укуса, ощущение ломоты в теле.Хухрев добавил: относить клеща для исследования в лабораторию не нужно. Даже если оно покажет отрицательный результат, определенный риск заражения и развития заболевания все равно сохранится.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезнь Лайма, возникающую из-за укуса клеща, можно перепутать с простудой

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