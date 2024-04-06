«ЗдоровьеИнфо»: фруктоза и соль приводят к ожирению печени, гепатолог Южнова назвала предельную ежедневную норму
Даже кажущиеся безвредными вещи могут повлиять на состояние печени. По данным статистики, В России каждый третий взрослый страдает неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), пишет «ЗдоровьеИнфо».
Ученые сходятся во мнении, что фруктоза, одна из наиболее распространенных форм сахара, может быть столь же токсичной для печени, как и алкоголь. Кроме того, фруктоза почти полностью всасывается печенью, которая активно превращает ее избыток в жир. Таким образом, высокое содержание фруктозы в рационе может привести к НАЖБП.
Однако перечисленные риски связаны с употреблением добавленной фруктозы. Значительное количество фруктозы трудно получить из цельных фруктов. Клетчатка, содержащаяся во фруктах и замедляющая высвобождение сахара, делает содержащуюся в них фруктозу безопасной.
Диета с высоким содержанием поваренной соли способствует деформации гепатоцитов, их гибели и уменьшению скорости деления.
Все это приводит к развитию фиброза печени из-за чрезмерного накопления коллагена, который поддерживает жизненный цикл гепатоцитов, включая разрушение старых клеток и жировой обмен.
"Высокое потребление фруктозы, особенно из процессированных продуктов и напитков, может негативно сказаться на печени. Печень обрабатывает фруктозу, превращая ее в жир, что может привести к развитию жировой болезни печени. Кроме того, избыточное потребление фруктозы может вызвать инсулинорезистентность, что также может способствовать развитию жировой болезни печени. Высокое потребление соли может привести к повреждению сосудов печени и ухудшению кровоснабжения органа.", - подтверждает информация врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Кроме того, избыточное потребление соли может увеличить риск развития цирроза печени и рака печени.
Нормы употребления фруктозы могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов. Однако, в общем случае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы общее потребление сахара, включая фруктозу, составляло менее 10% от общего количества потребляемых калорий в день. Для получения дополнительных пользы для здоровья организма, ВОЗ также рекомендует сокращение потребления сахара до менее 5% от общего количества потребляемых калорий.
"Для взрослого человека среднего веса это обычно означает, что потребление сахара, включая фруктозу, не должно превышать 25-50 грамм в день. Для детей эти цифры могут быть меньше. Потребления соли для взрослых до менее 5 граммов в день. Это примерно соответствует одной чайной ложке соли", - говорит Южнова.
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