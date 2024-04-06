«ЗдоровьеИнфо»: фруктоза и соль приводят к ожирению печени, гепатолог Южнова назвала предельную ежедневную норму

"Высокое потребление фруктозы, особенно из процессированных продуктов и напитков, может негативно сказаться на печени. Печень обрабатывает фруктозу, превращая ее в жир, что может привести к развитию жировой болезни печени. Кроме того, избыточное потребление фруктозы может вызвать инсулинорезистентность, что также может способствовать развитию жировой болезни печени. Высокое потребление соли может привести к повреждению сосудов печени и ухудшению кровоснабжения органа.", - подтверждает информация врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Для взрослого человека среднего веса это обычно означает, что потребление сахара, включая фруктозу, не должно превышать 25-50 грамм в день. Для детей эти цифры могут быть меньше. Потребления соли для взрослых до менее 5 граммов в день. Это примерно соответствует одной чайной ложке соли", - говорит Южнова.

Ученые сходятся во мнении, что фруктоза, одна из наиболее распространенных форм сахара, может быть столь же токсичной для печени, как и алкоголь. Кроме того, фруктоза почти полностью всасывается печенью, которая активно превращает ее избыток в жир. Таким образом, высокое содержание фруктозы в рационе может привести к НАЖБП.Однако перечисленные риски связаны с употреблениемЗначительное количество фруктозы трудно получить из цельных фруктов. Клетчатка, содержащаяся во фруктах и замедляющая высвобождение сахара, делает содержащуюся в них фруктозу безопасной.Диета с высоким содержанием поваренной соли способствует деформации гепатоцитов, их гибели и уменьшению скорости деления.Все это приводит к развитию фиброза печени из-за чрезмерного накопления коллагена, который поддерживает жизненный цикл гепатоцитов, включая разрушение старых клеток и жировой обмен.Кроме того, избыточное потребление соли может увеличить риск развития цирроза печени и рака печени.Нормы употребления фруктозы могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов. Однако, в общем случае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы общее потребление сахара, включая фруктозу, составляло менее 10% от общего количества потребляемых калорий в день. Для получения дополнительных пользы для здоровья организма, ВОЗ также рекомендует сокращение потребления сахара до менее 5% от общего количества потребляемых калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе березового сока.

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