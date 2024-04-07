Врач Калошина: мы часто путаем чувство голода и чувство жажды, врач Захарова предостерегла от чрезмерного употребления воды

Чувство голода и чувство жажды, особенно в жаркое время года, очень созвучны, поэтому чтобы не переедать и избежать излишнего потребления калорий, необходимо сначала попить и убедиться, что возникшее чувство не связано с нехваткой жидкости, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина.

"Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного каллоража - истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять - не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить", - отметила Калошина.

"Общее количество воды, которое следует пить в день, зависит от многих факторов, включая возраст, пол, физическую активность, климатические условия и общее состояние здоровья. Важно также помнить, что вода не единственный источник влаги для вашего организма. Фрукты, овощи, супы и другие жидкости также могут вносить свой вклад в ваше ежедневное потребление воды. Переизбыток воды также вреден как и обезвоживание", - говорит Захарова.

Человек, который не забывает про воду в течение дня, реже испытывает то самое чувство, которое расценивает как призыв поесть. При этом, по словам эксперта, можно и нужно пить во время еды, это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения.Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится "центр жажды", - рассказала врач.почему переизбыток воды вреден для организма.употребление слишком большого количества воды может разбавить уровень натрия в организме. Это состояние называется гипонатриемией. Натрий играет ключевую роль в регулировании уровня воды в организме и электролитного баланса.Переизбыток воды может сбить этот баланс, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как отек мозга, мышечные судороги, бессонница и снижение концентрации.почки играют важную роль в удалении излишков воды из организма. При переизбытке воды почки могут испытывать дополнительное напряжение, что в конечном итоге может привести к ухудшению их функции и даже к развитию острой почечной недостаточности.гипергидратация может привести к разжижению крови из-за снижения концентрации натрия.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде сыра.

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