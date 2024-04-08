Ученые открыли, что картофель защищает от болезней сосудов и рака, нутрициолог Строков рассказал как правильно его приготовить

"Приготовление картофеля может существенно влиять на его пищевую ценность и сохранение полезных свойств", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Этот метод сохраняет большинство витаминов и минералов, содержащихся в картофеле. Важно не переваривать картофель слишком долго, чтобы сохранить его текстуру и питательные вещества".

"Этот метод сохраняет текстуру картофеля, придавая ему легкую хрустящую корочку, и позволяет избежать излишнего добавления масла".

"Важно помнить, что здоровотье картофеля также зависит от способа его подачи и дополнительных ингредиентов, таких как масло, соль и соусы. Поэтому важно выбирать здоровые способы подачи картофеля и избегать излишнего добавления нездоровых ингредиентов", - советует Строков.

Работы ученых показали, что употребление картофеля может принести пользу микробиому кишечника. Это важно для всего организма в целом. Кроме того,Это антиоксиданты, нейтрализующие вредные для организма свободные радикалы.Последние в большом количестве вызывают повреждающий клетки окислительный стресс, провоцируя метаболические, сердечные, нейродегенеративные и онкологические заболевания. Присутствующие в картофеле антиоксиданты "помогают защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака".Безусловно, картофель рекомендуется не жарить, а варить (лучше "в мундире"), запекать или готовить на пару.Варка картофеля без добавления соли и масла является одним из самых здоровых способов приготовления.Печение картофеля в духовке с минимальным количеством масла или без него может быть здоровым вариантом.Гриль — это еще один здоровый способ приготовления картофеля. Приготовление на гриле позволяет избежать использования масла, сохраняя при этом натуральный вкус картофеля и его текстуру. Картофель на гриле может быть подан как целыми клубнями, так и нарезанным на кусочки или ломтиками.Тушение картофеля с овощами в собственном соку — это еще один здоровый вариант приготовления. В этом случае картофель готовится вместе с другими овощами, такими как лук, морковь и перец, без добавления масла или с минимальным количеством жира.Паровое приготовление — отличный способ сохранить питательные вещества в картофеле. Специальные пароварки позволяют приготовить картофель без добавления масла или с минимальным количеством жира.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких каш на завтрак.

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