Учёные: картофель и яйца защищают организм от болезней сосудов и рака
Зарубежные ученые назвали продукты, которые оказали более полезными, чем считалось ранее. Например, картофель.
Блюда из картофеля часто критикуют за высокое содержание крахмала, высокий ГИ, калорийность (если жарить). Однако при правильном приготовлении картофель способен защитить организм от болезней сосудов и даже некоторых видов рака.
Картофель содержит флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты — антиоксиданты, нейтрализующие вредные для организма свободные радикалы. Свободные радикалы вызывают окислительный стресс, провоцируя, в том числе, рост злокачественных клеток.
Антиоксиданты также «помогают защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака», отметили специалисты.
Картофель рекомендуется запекать или варить, не снимая кожуры. Если вареный картофель оставить на ночь в холодильнике, крахмал станет резистентным. Это важно для диабетиков.
Другие полезные свойства картофеля:
Картофель содержит витамины С и В6, калий, магний и другие важные питательные вещества, которые необходимы для поддержания здоровья организма.
Содержит значительное количество пищевых волокон, способствующих нормализации пищеварительного процесса, предотвращают запоры.
Картофель является источником калия, он помогает снизить артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Содержит витамин С, он является антиоксидантом и помогает поддерживать иммунную систему.
Картофель является источником углеводов, которые являются основным источником энергии для организма. Он также может обеспечить ощущение насыщения и помочь контролировать аппетит.
Еще один продукт, который часто критикуют — яйца. Они неоднократно попадали в «черный список» у диетологов. Если знать меру и опять-таки грамотно подходить к готовке, яйца займут почетное место в правильном питании.
Яйца содержат высококачественные белки, витамины (A, D, E, B12) и минералы (железо, цинк), необходимые для здорового функционирования организма.
Содержат лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, которые могут помочь защитить глаза от повреждений, связанных с возрастом, и снизить риск развития катаракты и возрастной связанной макулярной дегенерации.
Хотя яйца содержат холестерин, исследования показывают, что умеренное потребление яиц (до 7 в неделю) не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Яйца содержат холин, который является важным питательным веществом для здоровья мозга и нервной системы. Холин участвует в процессе образования нейротрансмиттеров, которые играют роль в памяти и настроении.
Яйца содержат белки и жиры, помогающие создать ощущение насыщения и контролировать аппетит, что может быть полезно при контроле веса.
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