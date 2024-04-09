Врач Раченкова: при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром
Врач-инфекционист Любовь Раченкова: при кишечной инфекции нужно пить много жидкостей, содержащих электролиты, соли и глюкозу.
Врач Раченкова отметила в интервью, что весной случаи острой кишечной инфекции возникают все чаще.
«Заражение происходит алиментарным путем, то есть через рот. Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания», - сказала медик в комментарии «360».
Инфекционист назвала два ключевых признака острой кишечной инфекции:
- Диарея;
- Лихорадка.
Врач добавила, что при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром.
«В лечении основное – это употребление большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения. То есть лучше пить много минеральной воды и чай с сахаром».
Раченкова уточнила, что человеку, пострадавшему от кишечной инфекции, в день полезно употреблять до трех литров жидкости. Помимо этого, рекомендуется использование адсорбентов, способствующих выводу из организма токсических компонентов.
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