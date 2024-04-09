Врач Раченкова: при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром

«Заражение происходит алиментарным путем, то есть через рот. Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания», - сказала медик в комментарии « 360 ».

Диарея;

Лихорадка.

«В лечении основное – это употребление большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения. То есть лучше пить много минеральной воды и чай с сахаром».

Врач Раченкова отметила в интервью, что весной случаи острой кишечной инфекции возникают все чаще.Инфекционист назвала два ключевых признака острой кишечной инфекции:Раченкова обратила внимание на то, что у человека, страдающего этими симптомами, может развиться обезвоживание. При сильном обезвоживании, когда с потерей жидкости организм стремительно теряет электролиты, возникает патологическая слабость, дезориентация, обморочное состояние. Особенно опасно, когда обезвоживанию подвергаются дети и люди 65 лет и старше. К ним нужно обязательно вызывать скорую помощь.Врач добавила, что при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром.Раченкова уточнила, что человеку, пострадавшему от кишечной инфекции, в день полезно употреблять до трех литров жидкости. Помимо этого, рекомендуется использование адсорбентов, способствующих выводу из организма токсических компонентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется панкреатит

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