Врач Раченкова: при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром

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Врач-инфекционист Любовь Раченкова: при кишечной инфекции нужно пить много жидкостей, содержащих электролиты, соли и глюкозу.

Врач Раченкова отметила в интервью, что весной случаи острой кишечной инфекции возникают все чаще.

«Заражение происходит алиментарным путем, то есть через рот. Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, через недоброкачественную воду или продукты питания», - сказала медик в комментарии «360».

Инфекционист  назвала два ключевых признака острой кишечной инфекции:
  • Диарея;
  • Лихорадка.
Раченкова обратила внимание на то, что у человека, страдающего этими симптомами, может развиться  обезвоживание. При сильном обезвоживании, когда с потерей жидкости организм стремительно теряет электролиты, возникает патологическая слабость, дезориентация, обморочное состояние. Особенно опасно, когда обезвоживанию подвергаются дети и люди 65 лет и старше. К ним нужно обязательно вызывать скорую помощь.

Врач добавила, что при кишечной инфекции нужно пить минеральную воду и чай с сахаром.

«В лечении основное – это употребление большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения. То есть лучше пить много минеральной воды и чай с сахаром».

Раченкова уточнила, что человеку, пострадавшему от кишечной инфекции, в день полезно употреблять до трех литров жидкости. Помимо этого, рекомендуется использование адсорбентов, способствующих выводу из организма токсических компонентов.

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Теги : кишечная инфекция, советы врачей, Любовь Раченкова