Врач Кулешов предупредил о болезнях, вызывающих гипотонию из-за внутреннего кровотечения

«Гипотония – это давление ниже 100/60 (при норме 120/80). Она может появиться из-за внутреннего кровотечения. Такое кровотечение обычно незначительное, поэтому, как правило, человек его не замечает», - поделился медик с «Доктором 24».

Головная боль;

Головокружение;

Сильная слабость;

Бледность:

Обильное потоотделение;

Частый пульс;

Одышка;

Обморочное состояние.

Если человек начинает испытывать симптомы низкого давления (гипотонии), это может быть признаком скрытой потери крови. Врач Кулешов отметил, что такое внутреннее кровотечение может возникать из-за имеющегося заболевания и оставаться незамеченным.Роман Кулешов назвал болезни, способные вызывать гипотонию из-за внутреннего кровотечения: таковыми, например, могут оказаться патологии органов ЖКТ. В частности, к появлению желудочно-кишечных кровоизлияний ведут язвенные колиты в верхних и нижних отделах тракта, опухоли кишечника. У женщин фактором потери крови могут оказаться миома матки или эндометриоз.Также состояние гипотонии может возникать вследствие таких проблем как тромбоз или тромбоэмболия, инфаркт, обезвоживание, нарушение ритма сердца. Как правило, в этих случаях происходит внезапное снижение давления.Признаки патологического понижения давления:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые хронические заболевания делают людей подверженными инфаркту миокарда.

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