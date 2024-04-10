Врач Кулешов предупредил о болезнях, вызывающих гипотонию из-за внутреннего кровотечения

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плохое самочувствие

Врач Роман Кулешов предупредил, что низкое давление может обуславливаться внутренним кровотечением, возникающим в связи с невыявленными болезнями.

Если человек начинает испытывать симптомы низкого давления (гипотонии), это может быть признаком скрытой потери крови. Врач Кулешов отметил, что такое внутреннее кровотечение может возникать из-за имеющегося заболевания и оставаться незамеченным.

«Гипотония – это давление ниже 100/60 (при норме 120/80). Она может появиться из-за внутреннего кровотечения. Такое кровотечение обычно незначительное, поэтому, как правило, человек его не замечает», - поделился медик с «Доктором 24».

Роман Кулешов назвал болезни, способные вызывать гипотонию из-за внутреннего кровотечения: таковыми, например, могут оказаться патологии органов ЖКТ. В частности, к появлению желудочно-кишечных кровоизлияний ведут язвенные колиты в верхних и нижних отделах тракта, опухоли кишечника. У женщин фактором потери крови могут оказаться миома матки или эндометриоз.

Также состояние гипотонии может возникать вследствие таких проблем как тромбоз или тромбоэмболия, инфаркт, обезвоживание, нарушение ритма сердца. Как правило, в этих случаях происходит внезапное снижение давления.

Признаки патологического понижения давления:
  • Головная боль;
  • Головокружение;
  • Сильная слабость;
  • Бледность:
  • Обильное потоотделение;
  • Частый пульс;
  • Одышка;
  • Обморочное состояние.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Роман Кулешов
Роман Кулешов
Здоровье
врач общей практики
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Теги : гипотония, признаки болезней, Роман Кулешов