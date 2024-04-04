Врач Кулешов оценил разную частоту пульса: когда нужно обращаться за помощью?
Врач общей практики Роман Кулешов: пульс медленнее 60 и чаще 90 ударов в минуту может говорить о патологии.
Частота ударов пульса – это своеобразный индикатор здоровья человека, напомнил врач Кулешов в комментарии «Москве 24». Медик оценил разную частоту пульса и пояснил, когда следует беспокоиться и обращаться за помощью.
Специалист уточнил, что у человека, пребывающего в своем нормальном состоянии (не болеющего, не испытывающего стресс), частота пульса составляет 60 – 90 ударов за минуту.
«Если у человека не было стресса, он не пил кофе, не употреблял алкоголь и не курил, но при этом его пульс в состоянии покоя выше 90 – это может говорить о проблемах со здоровьем», - заявил эксперт.
Кулешов добавил, что слишком высокая частота может вызывать появление дискомфортных ощущений. Вот они:
- Неприятное давление за грудиной;
- Сильное сердцебиение;
- Потливость;
- Усталость и слабость, невозможность стоять на ногах.
Роман Кулешов добавил, что пульс, учащающийся под влиянием внешних факторов, обычно самостоятельно нормализуется спустя время. Если через 15-20 минут этого не происходит и пульс по-прежнему остается высоким, следует вызывать скорую помощь.
«Категорически не рекомендуется самостоятельно снижать пульс с помощью лекарств – это чревато осложнениями», - подчеркнул эксперт.
Говоря о сниженном пульсе, врач пояснил: его причиной может быть переутомление, недосып, а также гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы).
«Если пульс доходит до 40 и ниже, следует немедленно обратиться к медикам», - констатировал специалист.
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Роман Кулешов
Здоровье
врач общей практики
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