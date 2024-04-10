Гастроэнтеролог Бережная назвала дневную норму шоколада, нутрициолог Строков рекомендовал заменить его на финики и чернослив

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов», — считает врач.

"Шоколад не самый вредный продукт, главной выбирать темный, еще лучше - темный с орехами. Лично я советую в качестве десерта использовать сухофрукты, особенно чернослив, курагу и финики", - говорит Строков.

Изюм

Специалист отметила, что шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать и безусловно вредным. Он содержит различные антиоксиданты, а также приятные компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. В то же время, это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.В качестве альтернативы шоколаду врач назвала, например, индейку, приготовленную на пару, отметив, что серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада. Ирина Бережная не рекомендовала использовать различные заменители, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, чем лучше всего заменить шоколад.Финики богаты витаминами группы В, в том числе фолиевой кислотой, которая участвует в формировании генов, и витамином В6, способствующим выработке эритроцитов."Полифенолы, содержащиеся в финиках, являются антиоксидантами, которые помогают организму выводить свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток".Курага полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, содержит много калия и витамина А. Она нормализует работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров. Богата витаминами группы В, А, С, РР, кальцием, магнием, железом, фосфором и натрием, которые помогают укреплять костную ткань и поддерживать иммунитет."Чернослив содержит витамины А, В, Е и С, которые укрепляют иммунитет, нормализует работу желудка и сердечно-сосудистой системы, полезен для поджелудочной железы и кишечника. Минералы, такие как калий, кальций, натрий, магний, фосфор, полезны для костей, зубов, волос и кожи".Это высушенный виноград, популярный сухофрукт. Он содержит более 80% сахаров, винная и линолевая кислоты, азотистые вещества и клетчатку. В изюме также есть витамины (А, В1, В2, В5, С, Н, К, Е) и минералы (калий, бор, железо, фосфор, кальций, магний, натрий).Бор в составе изюма делает его полезным для профилактики остеопороза и остеохондроза, обеспечивая полное усвоение кальция. Магний и витамины группы В в изюме полезны для нервной системы и нормализации сна. Регулярное употребление изюма снижает риск развития железодефицитной анемии.Ранее МедикФорум писал об ошибках в лечении ушной боли.

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