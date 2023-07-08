Врач Авакян: ночные судороги ног могут указывать на диабет, болезни щитовидки и почек

«В первую очередь, судороги могут беспокоить человека, если развивается варикозная болезнь. Помимо судорог о развитии варикозной болезни сигнализируют отеки в ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости при самых минимальных нагрузках», - предупредил флеболог.

«Также спазмы могут быть сигналом заболеваний щитовидной железы, почек, сахарного диабета, гипертонии»,– проинформировал флеболог.

Ночные судороги ног являются распространенной проблемой, и наиболее простым объяснением их возникновения являются перегрузки, слишком продолжительное время, проведенное человеком на ногах. Беспокоиться в этом случае не нужно, «лечением» для человека станет обычный отдых. Но если ночные судороги ног появляются вне всякой связи с физическим напряжением, это может быть тревожным признаком чего-то серьезного – особенно, если они возникают систематически, об этом врач Авакян сообщил в интервью «Газете.Ru».Другой распространенной причиной беспокоящих по ночам судорог в ножных мышцах врач назвал плоскостопие. Специалист посоветовал россиянам тщательнее выбирать обувь и не ходить все время на плоской подошве без каблука.Летом, отметил врач Авакян, многие люди могут начать ощущать судороги в ногах в связи с тем, что организм из-за действия жаркой погоды и потливости теряет большое количество минеральных солей – например, калия или магния. Между тем, эти вещества принимают непосредственное участие в функционировании мышц. Если возникает их нехватка, это ведет к спазмам, судорогам.Врач Авакян добавил, что ночные судороги ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний, включая болезни щитовидки и почек, а также диабет.Армен Авакян подчеркнул, что к этому явлению не нужно относиться как к чему-то случайному. При повторяющихся судорогах нужно обязательно посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине может возникать как один из первых признаков рака поджелудочной железы.

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