Врач Успенский: крепкий алкоголь менее вреден для желудка при язвенной болезни

«Пациенту с язвенной болезнью врач должен объяснить, что употреблять спиртное можно в разумных количествах и лучше выбирать крепкий алкоголь», - цитирует эксперта « Петербург2 ».

«40-градусный алкоголь с дубящим действием менее вреден для желудка», - сказал врач-гастроэнтеролог.

Успенский добавил, что люди без проблем с желудком могут позволить себе сухого красного вина – оно является источником антиоксиданта ресвератрола, уменьшающего риски сердечно-сосудистых патологий.

Профессор Успенский проанализировал вред алкоголя для желудка в случае имеющихся язвенных поражений.Юрий Успенский объяснил, почему крепкий алкоголь может быть менее вредным для желудка при язвенной болезни. Он констатировал, что 40-градусным напиткам свойственно дубильное, прижигающее действие. В свою очередь, употребление более слабого алкоголя дает сокогонный эффект с увеличением в желудке концентрации кислоты – это повышает риск обострений, присущих язвам и эрозиям, ведет к ухудшению самочувствия.Но в любом случае, подчеркнул он, необходимо помнить об умеренности выпивки. Алкоголь нужно употреблять исключительно в ограниченном количестве, поскольку при его расщеплении в организме образуются токсины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при кишечной инфекции полезно пить чай с сахаром

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