Диетолог Мисникова провела параллель между частым употреблением мяса, диабетом и раком

«У красного мяса много полезных свойств, однако чрезмерное употребление этого продукта ведет к разнообразным негативным последствиям: от диабета второго типа до рака и неврологических нарушений», - поделилась медик в Telegram-канале.

Диетолог Мисникова посоветовала россиянам внимательно следить за количеством употребляемого красного мяса. Его избыток в рацион чреват многими проблемами и нарушениями в работе организма, подчеркнула специалист. Мисникова провела параллель между частым употреблением мяса, диабетом и раком.Инна Мисникова объяснила, что мясо насыщено животными жирами и белками, усвоение которых сопровождается специфическими реакциями ЖКТ. Съедаемые в большом количестве, они легко нарушают бактериальный баланс кишечной микрофлоры, способствуя уменьшению концентрации полезных микроорганизмов и увеличению вредных. Следствием такого дисбаланса кишечных микробов (дисбиоз) может стать ухудшение работы иммунной системы и подверженность заболеваниям. В частности, нездоровая кишечная микрофлора ответственна за появление неврологических расстройств, воспалительных болезней кишечника, ожирения и других эндокринных заболеваний.Кроме того, добавила диетолог, рьяные любители мяса рискуют заполучить проблемы с пищеварением и своевременным опорожнением кишечника, могут страдать от частого и болезненного вздутия.Мисникова обратила внимание на то, что росту полезных кишечных бактерий способствует, в первую очередь, употребление клетчатки и омега-3 жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в рационе помогут похудеть к лету.

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