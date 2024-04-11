Врач Тананакина назвала среди способов похудеть к лету питье воды, отказ от картофеля и бананов

«Порцию необходимо разделить на четыре части: углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры. При каждом приеме пищи должно быть как можно больше белка и растительной клетчатки: это помогает чувствовать сытость», - поделилась специалист.

«Для желающих похудеть следует исключить из рациона картофель, морковь, свеклу, баклажаны, отдать предпочтение зеленым салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею. Исключить бананы и виноград ввиду их высокой калорийности», - посоветовала эксперт.

Врач Тананакина назвала в беседе с « Известиями » способы похудеть к лету. Медик констатировала, что в повседневном рационе нужно отдавать предпочтение белку, клетчатке и полезным жирам, а также максимально сократить количество добавленного сахара.Наталия Тананакина отметила, что людям, желающим похудеть к лету, есть овощи и фрукты лучше всего в первой половине дня – организм усвоит из них витамины, минералы и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм, а полученный сахар успеет переработать к вечеру. Эндокринолог обратила внимание на то, что некоторые растительные продукты из рациона худеющих людей необходимо исключать – они обладают высоким гликемическим индексом и стимулируют выделение большого количества инсулина, стимулирующего жироотложение.Среди способов похудеть к лету Тананакина назвала отказ от картофеля и бананов.Еще один способ, предложенный врачом, – питье воды: это стимулирует обменные процессы, включая жирообмен. В свою очередь, употребление алкоголя обостряет аппетит и увеличивает общее количество калорий, которые организм получает за день.Тананакина подчеркнула, что наиболее эффективно худеть помогает коррекция рациона в сочетании с физическими нагрузками, подвижностью, упражнениями. Что также важно для обретения стройности – хороший и достаточный по времени сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему худеющим людям вечером лучше съесть тарелку супа , чем выпить кефир.

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