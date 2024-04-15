Врач Мясников рассказал о последствиях раздраженного кишечника, гастроэнтеролог Алисова перечислила, кто находится в группе риска

"Причины возникновения этого синдрома могут быть разнообразными и не всегда полностью понятными, но среди них можно выделить несколько ключевых факторов", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Важно отметить, что у разных людей могут быть разные комбинации этих факторов, и причины возникновения СРК могут быть уникальными для каждого случая. Точные механизмы развития СРК все еще подвержены исследованиям, и для каждого пациента может потребоваться индивидуализированный подход к лечению и управлению этим состоянием", - говорит Алисова.

Мясников подчеркнул, что СРК проявляется приступообразными болями в животе, нестабильностью стула - чередованием поноса и запоров, что иногда приводит к неверной диагностике более опасных состояний, таких как онкология. Врач выделил, что диагностика СРК - это процесс исключения, подтверждаемый колоноскопией, которая помогает исключить другие патологии, такие как болезнь Крона или рак кишечника.По словам Мясникова, лечение СРК часто включает применение спазмолитиков для облегчения боли и коррекции стула с помощью специализированных препаратов. Он также отметил роль антидепрессантов. Они используются из-за связи СРК с нарушением работы нервной системы, в частности, нарушением оси "мозг-кишечник". Это состояние часто связано с такими заболеваниями, как синдром хронической усталости и фибромиалгия.Врач пояснил, что антидепрессанты первого поколения применяются не только для лечения депрессии, но и для нормализации чувствительности нервных рецепторов в кишечнике.Неравновесие в составе микробиоты кишечника может играть роль в развитии СРК. Изменения в микробиоте могут влиять на работу кишечника и вызывать симптомы СРК.Некоторые люди могут испытывать симптомы СРК в ответ на определенные продукты или ингредиенты, такие как глютен, лактоза или фруктоза.Стресс и психологические проблемы, такие как депрессия и тревожные расстройства, могут усиливать симптомы СРК или быть его спровоцировавшими.У людей с СРК могут наблюдаться изменения в двигательной функции кишечника, включая снижение или увеличение перистальтики, что может вызывать дискомфорт и боли.Некоторые исследования показывают, что генетические факторы могут играть роль в развитии СРК. Если у члена семьи есть СРК, вероятность его появления у других членов семьи также может быть повышена.Некоторые инфекции кишечника и воспалительные состояния могут вызвать или усилить симптомы СРК.Ранее МедикФорум писал о вреде грибов для здоровья.

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