Иммунолог Жемчугов: клеща не нужно «выкручивать» из места укуса на коже

«Клещи переносят очень много инфекционных заболеваний и самое тяжелое из них – клещевой энцефалит. Также может возникнуть клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Клещевой энцефалит – это воспаление мозга: он вызывает головную боль с потерей сознания. Боррелиоз – воспаление нервной системы», - напомнил иммунолог Жемчугов в комментарии порталу Pravda. Ru

«При обнаружении клеща на теле лучше смазать его керосином или машинным маслом», - дал совет эксперт.

«Тем, кто в отпуске едет на Алтай, за Уральские горы или в Карелию в период с мая по октябрь, следует обязательно сделать вакцину от энцефалита», - резюмировал врач.

С приближением лета риск оказаться укушенным клещом во время прогулки на природе возрастает все значительнее. Самая большая опасность при этом – укус инфицированного членистоногого: его последствием может стать развитие опасного заболевания.Жемчугов добавил, что список вирусов, которыми клещи могут «наградить» человека, – более обширен: насчитывает десятки разновидностей. Поэтому в сезон тепла важно знать о том, как защищаться от укусов клещей, как и о том, что нужно делать при их обнаружении.Вопреки бытующим советам иммунолог Жемчугов предостерег: клеща не нужно «выкручивать» из места укуса на коже.Жемчугов пояснил, что такая обработка маслом лишает клеща возможности дышать, и он сам извлекает жало из ранки. Снятое с тела членистоногое он порекомендовал отнести на анализ в лабораторию Роспотребнадзора: там выяснят, было ли животное заражено.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гепатит А может иметь абсолютно бессимптомную форму

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.