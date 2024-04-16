Онколог Боровова назвала неправильное питание среди причин рака кишечника

«Неправильный рацион питания может привести к образованию в кишечнике каловых масс и его закупориванию в дальнейшем это может привести к механическим травмам слизистой кишечника », - поделилась онколог Боровова с « Пятым каналом ».

«Раку кишечника подвержены люди, у которых есть колиты, полипы в органах ЖКТ, болезнь Крона и другие заболевания», - уточнила Боровова.

«Для диагностики рака используются анализ кала на скрытые следы крови, развернутый анализ крови, включая онкомаркеры, а также гастроколоноскопию или ретроаноскопию. Эти процедуры позволяют обнаружить и удалить полипы на ранних стадиях», - рассказала специалист.

Онколог Ирина Боровова перечислила факторы, влияющие на появление злокачественных опухолей в кишечном Неправильное питание было названо онкологом среди ключевых причин рака кишечника. По словам медика, при несбалансированном питании, которое не дает организму достаточного количества витаминов и клетчатки, может нарушаться перистальтика кишечника, его своевременное опорожнение – это негативно влияет на состояние его стенок и слизистой оболочки.Врач добавила, что здоровью кишечного тракта также сильно вредят нестабильные приемы пищи или аутоиммунные реакции, вызываемые неспособностью организма усваивать какие-то пищевые компоненты (например, глютен).Помимо того, риск рака кишечника повышается при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно воспалительных.Врач-онколог добавила, что рак кишечника эффективнее всего поддается лечению, когда обнаруживается на нулевой стадии, которой бывают свойственны нарушения в слизистой оболочке тракта. Обнаружить такие нарушения можно при условии прохождения периодических профилактических исследований, например, таких как гастроколоноскопия. Особенно важно проходить подобные проверки после 50 лет и при имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует отказаться от употребления кофе или чая в период барической пилы – резких атмосферных колебаний.

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