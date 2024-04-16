Врач Тяжельников рассказал, кому не следует или можно пить кофе в период барической пилы
Наступление периода барической пилы означает, что организм подвергается воздействию резких колебаний атмосферного давления.
Врач Андрей Тяжельников сообщил в беседе с РИА Новости, что люди, склонные к гипертонии или гипотонии, могут по-разному переносить воздействие барической пилы – атмосферного явления со значительными изменениями давления. При этом могут появляться сильная слабость, упадок сил, вялость, проблемы с концентрацией, головная боль, тошнота, плохое настроение.
«Осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников», - отметил Тяжельников.
Врач рассказал, кому не следует или можно пить кофе в период барической пилы. По его словам, гипотоники вполне могут употреблять этот тонизирующий напиток, если хочется. Также им в целом необходимо в такие периоды больше жидкости, считает эксперт.
«Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь», - поделился Андрей Тяжельников.
Кто рискует пострадать из-за атмосферных колебаний? Пожилые люди могут ощущать изменение своего артериального давления, аритмию. В периоды погодных скачков им важно больше отдыхать, не подвергать себя серьезным нагрузкам.
Кроме того, к ухудшению самочувствия из-за таких колебаний бывают склонны люди, у которых имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, диабет, нарушения в работе щитовидной железы, лишний вес.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться физическое и психическое ухудшение при перепадах атмосферного давления.
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Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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