Врач Тяжельников рассказал, кому не следует или можно пить кофе в период барической пилы

«Осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников», - отметил Тяжельников.

«Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь», - поделился Андрей Тяжельников.

Врач Андрей Тяжельников сообщил в беседе с РИА Новости , что люди, склонные к гипертонии или гипотонии, могут по-разному переносить воздействие барической пилы – атмосферного явления со значительными изменениями давления. При этом могут появляться сильная слабость, упадок сил, вялость, проблемы с концентрацией, головная боль, тошнота, плохое настроение.Врач рассказал, кому не следует или можно пить кофе в период барической пилы. По его словам, гипотоники вполне могут употреблять этот тонизирующий напиток, если хочется. Также им в целом необходимо в такие периоды больше жидкости, считает эксперт.Пожилые люди могут ощущать изменение своего артериального давления, аритмию. В периоды погодных скачков им важно больше отдыхать, не подвергать себя серьезным нагрузкам.Кроме того, к ухудшению самочувствия из-за таких колебаний бывают склонны люди, у которых имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, диабет, нарушения в работе щитовидной железы, лишний вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться физическое и психическое ухудшение при перепадах атмосферного давления.

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