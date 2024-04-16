Доктор Денисова: частые простуды указывают на нехватку витаминов, врач Захарова назвала признаки сниженного иммунитета

"Снижение иммунитета может проявляться различными признаками, указывающими на ослабление защитных функций организма. Постоянное чувство усталости, даже при недолгих физических или умственных нагрузках, может быть признаком сниженного иммунитета. Организм тратит больше энергии на борьбу с инфекциями, что приводит к ощущению усталости", - говорит Захарова.

"Возможно, вы не страдаете от простуды, но постоянно подвержены другим инфекциям, таким как инфекции мочевыводящих путей, кожные инфекции или инфекции желудочно-кишечного тракта".

"Эти признаки могут указывать на ослабленный иммунитет и требуют внимания. Если вы замечаете у себя несколько из этих симптомов, стоит обратиться к врачу для диагностики и разработки плана укрепления иммунитета", - советует Захарова.

По словам диетолога, образование кровоподтеков часто является признаком нарушения всасываемости витамина К. Частые головные боли, головокружения, тошнота, сонливость, нервозность и апатия могут быть следствиемПри нарушении обмена веществ пациент может столкнуться с трудностями в сбросе лишнего веса даже при усиленных диетах и тренировках. Денисова также отмечает, что в некоторых случаях необходимо обратиться к гастроэнтерологу.Так, медицинское обследование рекомендуется при любых дискомфортных ощущениях при приеме пищи, проблемах со стулом, вздутии живота, болях в подреберье, изжоге и рвоте. Кроме того, следует немедленно обратиться к специалисту при острых или резких болях в животе, сопровождающихся ухудшением общего состояния, повышением температуры и слабостью.на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы заподозрить сниженный иммунитет, который возникает из-за дефицита витаминов в том числе.Если вы замечаете, что время, необходимое для полного выздоровления после заболевания, стало увеличиваться, это может быть признаком ослабленного иммунитета.Частое образование язв в полости рта или на коже, а также повышенная частота обострений герпеса может быть признаком ослабленного иммунитета.Если раны и ссадины заживают медленно и требуют больше времени на восстановление, это может свидетельствовать о снижении защитных функций организма.Ранее МедикФорум писал о пользе квашенной капусты для здоровья.

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