Врач Малышева: пережатие шеи во время сна угрожает здоровью мозга

«Во время сна лимфатическая система мозга выводит из него токсические вещества. Поэтому шея во время сна не должна быть пережата. Мы должны лежать, не пережимая путей оттока по венам. И мы должны проснуться со свежей головой», - констатировала доктор.

«Ночь – это ситуация, когда вы закрыли глаза, и у вас нет никаких внешних раздражителей. Никаких», - почеркнула эксперт.

Доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась двумя правилами здорового сна. Согласно одному из этих правил, у человека ничто не должно сдавливать вены на шее – это необходимо для процессов очищения ЦНС от вредных для нее веществ. В свою очередь, пережатие шеи во время сна угрожает здоровью мозга.Малышева добавила, что во время ночного сна происходит формирование иммунитета, а также осуществляются процессы исправления различных повреждений организма. Она отметила, что организм не должен в этот период отвлекаться ни на какие раздражители во внешней среде. Вторым ключевым правилом является наличие комфортной обстановки – человек должен спать в условиях темноты и тишины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что весной для организма очень опасно подвергаться сильном переутомлению – об этом подробнее рассказала врач Светлана Малиновская.

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