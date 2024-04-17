Гепатолог Дханда: ухудшение умственных способностей и памяти может говорить о больной печени

«При заболеваниях печени у пациентов значительно ухудшается память и снижаются умственные способности – это происходит из-за накопления в организме токсинов», - предупредил Ашвин Дханда.

«Печень может быть повреждена из-за нескольких факторов, включая алкоголь, жировые отложения и вирусы гепатита», - обрати внимание специалист.

Неожиданной причиной когнитивных проблем у человека может оказаться слабая печень, – об этом проинформировало издание HuffPost, приводя заключение гепатолога Ашвина Дханды. Врач констатировал, что ухудшение умственных способностей и памяти может говорить о больной печени.Медик добавил, что при серьезных повреждениях печени когнитивное ухудшение может быть таким значительным, что у пациентов иногда подозревают деменцию.Гепатолог напомнил, что опасными состояниями печени являются фиброз и цирроз – они могут развиваться как последствие запущенных проблем с органом, отсутствия необходимого. При этом ткань печени перестает быть гладкой и эластичной, на ней появляются рубцы. Подобные изменения негативно сказываются на способности органа очищать кровь, и в ней возрастает уровень токсинов, аммиака. Их проникновение в мозг и становится фактором когнитивных нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие такого заболевания как гепатит А может происходить совершенно бессимптомно ..

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.