Хирург Умнов провел параллель между употреблением водки и разрушением интеллекта

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водка

Хирург Александр Умнов: водка является напитком, который лишает человека его интеллекта при употреблении примерно в течение месяца.

Хирург Умнов провел параллель между употреблением водки и разрушением интеллекта, отметив, что это может произойти вследствие месячного запоя.

«Ежедневное употребление водки в течение месяца способно частично вывести из строя интеллектуальную систему человека. Восстановиться после такого запоя организму практически невозможно», - поделился медик с порталом NEWS.ru.

Александр Умнов добавил, что разрушительное действие водки на интеллект и центральную нервную систему усугубляется, когда организм перестает справляться с се переработкой. При систематическом или интенсивном употреблении алкоголя уровень его токсинов, выделяемых при расщеплении, становится крайне высоким. В результате того, что организм не успевает своевременно вывести токсины, повышается риск необратимых повреждений внутренних органов, включая головной мозг.

Что касается органов ЖКТ и печени, хирург Умнов предупредил: разрушить их может регулярное употребление водки на протяжении всего трех месяцев.

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Александр Умнов
Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
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Теги : интеллект, водка, Александр Умнов