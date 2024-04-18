«Ежедневное употребление водки в течение месяца способно частично вывести из строя интеллектуальную систему человека. Восстановиться после такого запоя организму практически невозможно», - поделился медик с порталом NEWS.ru.

Хирург Умнов провел параллель между употреблением водки и разрушением интеллекта, отметив, что это может произойти вследствие месячного запоя.Александр Умнов добавил, что разрушительное действие водки на интеллект и центральную нервную систему усугубляется, когда организм перестает справляться с се переработкой. При систематическом или интенсивном употреблении алкоголя уровень его токсинов, выделяемых при расщеплении, становится крайне высоким. В результате того, что организм не успевает своевременно вывести токсины, повышается риск необратимых повреждений внутренних органов, включая головной мозг.Что касается органов ЖКТ и печени, хирург Умнов предупредил: разрушить их может регулярное употребление водки на протяжении всего трех месяцев.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в какое время лучше всего пить кофе – рекомендациями об этом поделился нарколог Марат Сараев.

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