Онколог Пылев: изменение цвета и формы родинки может указывать на злокачественную опухоль

«Изменение цвета и формы, быстрый рост или появление мокнущей поверхности родинки должны насторожить человека», - отметил специалист.

Онколог Пылев констатировал, что изменение цвета и формы родинки могут указывать на злокачественную опухоль. О том, с какими родинками нужно срочно обращаться к врачу, он рассказал « Радио 1 ».Также, добавил Андрей Пылев. указывать на злокачественную опухоль может выпадение волос из родинки, а также ощущающиеся в ней зуд и болезненность.Онколог обратил внимание на то, что злокачественным образованием родинку может сделать хроническая травматизация (например, трение родинки об одежду, белье, аксессуар), а также воздействие ультрафиолетового излучения. Он напомнил, что люди с бледной кожей и большим количеством родинок на теле не должны загорать под прямыми солнечными лучами. Кроме того, им следует использовать специальные средства защиты от вредного воздействия ультрафиолета.Лучше профилактикой проблемных родинок онколог Пылев назвал их удаление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к соленой пище является одной из пищевых привычек, повышающих риск развития рака

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