Онколог Черемушкин: пристрастие к соленой пище и переизбыток сахара влияют на появление рака

«Рекомендую сократить потребление копченостей, жирной и соленой пищи. Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак», - заявил врач-онколог в комментарии NEWS.ru

«Переизбыток сахара также ведет к развитию онкологических заболеваний», - сказал эксперт.

Онколог Черемушкин предупредил, что пристрастие к соленой пище определенным образом влияет на появление рака, – поэтому в повседневном питании должно быть как можно меньше солений и других продуктов, богатых солью. Кроме того, строго ограниченно следует употреблять жирную пищу и копченые закуски. По словам Черемушкина, рацион должен быть прежде всего насыщен зеленью, овощами, полезными маслами.Помимо пристрастия к соленой пище, на появление рака влияет переизбыток сахара. Черемушкин отметил, что излишки глюкозы могут оказаться источником энергии, ускоряющей рост злокачественных клеток.Онколог добавил, что другой опасной привычкой является частое употребление консервированной пищи. По словам Евгения Черемушкина, химические вещества, используемые для консервантов, могут оказывать негативное воздействие на клетки, способствуя возникновению опухолей.Помимо того, врач порекомендовал отказаться от употребления алкоголя, курения – это то позволяет значительно снизить риск онкологических заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малиновое варенье по ряду причин небезопасно для людей старше 60 лет

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