Перечислены 5 напитков, которые избавят от тяги к сладкому, врач Пономарева назвала 3 лайфхака, которые помогут справится с тягой и голодом

"При сильной тяге к сладкому могут помочь ряд методов. И это не только напитки", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Белковые продукты

"Включите в рацион продукты, такие как яйца, рыба, творог, мясо нежирных сортов, бобы и орехи", - говорит Пономарева.

Здоровые углеводы

"Выбирайте углеводы, которые усваиваются медленно, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи".

Правильный режим питания

Занятия спортом или физическая активность

"Физическая активность может помочь снизить стресс и улучшить настроение, что может уменьшить желание к сладостям".

Здоровые альтернативы

Постепенное сокращение потребления сладкого

Медитация и расслабление

"Практика медитации или глубокого дыхания может помочь справиться со стрессом и эмоциональным перееданием, что часто приводит к увеличению потребления сладостей", - объясняет Пономарева.

Газированные напитки с низким содержанием сахара могут стать альтернативой полносахарным аналогам, так как они обычно содержат меньше сахара, что может способствовать снижению общего потребления сахара.Главное — употреблять их в разумных количествах.содержащий около 70 калорий и нулевое количество добавленного сахара в одном стакане, также может быть полезным выбором. Кроме того, арбузный сок является естественным источником магния, которого часто не хватает при тяге к сладкому.иногда может быть эффективным средством для устранения жажды, которая может быть ошибочно воспринята как голод.Напиток изблагодаря высокому содержанию L-теанина, способствует расслаблению и улучшает самочувствие, что может помочь справиться с желанием сладкого. Альтернативой матча может бытьсчитается полезным для улучшения чувствительности к инсулину и стабилизации уровня сахара в крови, а также для улучшения состояния микробиома.может быть представлен в виде шотов, которые помогают справиться с тягой к сладкому, так как помогают стабилизировать уровень сахара в крови.Помогут удовлетворить чувство сытости и уменьшить желание к сладкому.Они обеспечат длительное чувство сытости и помогут уменьшить желание к сладостям.Соблюдение регулярных приемов пищи может помочь уравновесить уровень сахара в крови и предотвратить резкие скачки аппетита.Попробуйте заменить сладости на здоровые альтернативы, такие как фрукты, ягоды, орехи или натуральные йогурты без добавленного сахара.Постепенно сокращайте употребление сладкого, начиная с меньших порций или уменьшая количество добавляемого сахара в продуктах.Ранее МедикФорум писал о пользе рыбы и сыра для больных депрессией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.