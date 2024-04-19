Перечислены 5 напитков, которые избавят от тяги к сладкому, врач Пономарева назвала 3 лайфхака, которые помогут справится с тягой и голодом
Стремление к сладкому может быть обусловлено различными факторами, включая психологические триггеры, гормональные изменения и диету. Однако справиться с этой потребностью может помочь выбор определенных напитков, сообщает издание Ferra.
Газированные напитки с низким содержанием сахара могут стать альтернативой полносахарным аналогам, так как они обычно содержат меньше сахара, что может способствовать снижению общего потребления сахара.
Главное — употреблять их в разумных количествах.
Арбузный сок, содержащий около 70 калорий и нулевое количество добавленного сахара в одном стакане, также может быть полезным выбором. Кроме того, арбузный сок является естественным источником магния, которого часто не хватает при тяге к сладкому.
Питьевая вода иногда может быть эффективным средством для устранения жажды, которая может быть ошибочно воспринята как голод.
Напиток из матча, благодаря высокому содержанию L-теанина, способствует расслаблению и улучшает самочувствие, что может помочь справиться с желанием сладкого. Альтернативой матча может быть зеленый чай.
Чайный гриб считается полезным для улучшения чувствительности к инсулину и стабилизации уровня сахара в крови, а также для улучшения состояния микробиома.
Яблочный уксус может быть представлен в виде шотов, которые помогают справиться с тягой к сладкому, так как помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
"При сильной тяге к сладкому могут помочь ряд методов. И это не только напитки", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Пономарева перечислила 7 методов как побороть тягу к сладкому.
Белковые продукты
Помогут удовлетворить чувство сытости и уменьшить желание к сладкому.
"Включите в рацион продукты, такие как яйца, рыба, творог, мясо нежирных сортов, бобы и орехи", - говорит Пономарева.
Здоровые углеводы
"Выбирайте углеводы, которые усваиваются медленно, такие как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи".
Они обеспечат длительное чувство сытости и помогут уменьшить желание к сладостям.
Правильный режим питания
Соблюдение регулярных приемов пищи может помочь уравновесить уровень сахара в крови и предотвратить резкие скачки аппетита.
Занятия спортом или физическая активность
"Физическая активность может помочь снизить стресс и улучшить настроение, что может уменьшить желание к сладостям".
Здоровые альтернативы
Попробуйте заменить сладости на здоровые альтернативы, такие как фрукты, ягоды, орехи или натуральные йогурты без добавленного сахара.
Постепенное сокращение потребления сладкого
Постепенно сокращайте употребление сладкого, начиная с меньших порций или уменьшая количество добавляемого сахара в продуктах.
Медитация и расслабление
"Практика медитации или глубокого дыхания может помочь справиться со стрессом и эмоциональным перееданием, что часто приводит к увеличению потребления сладостей", - объясняет Пономарева.
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